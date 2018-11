Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e584deef-8a86-47be-9836-e3d3380a099d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-ben lehetőség van rá, hogy térhatású hangot közvetítsen a rendszer egy teljesen hagyományos fejhallgatón keresztül. Mutatjuk, mit kell beállítani.","shortLead":"A Windows 10-ben lehetőség van rá, hogy térhatású hangot közvetítsen a rendszer egy teljesen hagyományos fejhallgatón...","id":"20181114_windows_10_terhatasu_hang_windows_sonic_dolby_atmos_dtsx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e584deef-8a86-47be-9836-e3d3380a099d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82b643e-a6b0-4fa8-8dcf-0d33bc3026d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_windows_10_terhatasu_hang_windows_sonic_dolby_atmos_dtsx","timestamp":"2018. november. 14. 08:03","title":"Van egy kevesek által ismert funkció a Windowsban: ha bekapcsolja, sokkal jobb lesz a gép hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezik az első komolyabb lehűlés, vagyis érdemes megejteni az ilyenkor szokásos gumicserét.","shortLead":"Érkezik az első komolyabb lehűlés, vagyis érdemes megejteni az ilyenkor szokásos gumicserét.","id":"20181114_elo_a_teligumival_ho_meg_nincs_megis_ajanlott_a_hetvegeig_gumit_cserelni_hideg_teligumi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d9374e-9b9b-40b8-bf5e-679ac244249f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_elo_a_teligumival_ho_meg_nincs_megis_ajanlott_a_hetvegeig_gumit_cserelni_hideg_teligumi","timestamp":"2018. november. 14. 06:41","title":"Elő a téli gumival: hó még nincs, mégis ajánlott a hétvégéig gumit cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy arizóniai házaspárnak több mint 12 millió dollárt kell fizetnie, amiért házilagosan üzemeltetett olyan oldalakat, ahol illegálisan lehetett hozzájutni a cég játékaihoz.","shortLead":"Egy arizóniai házaspárnak több mint 12 millió dollárt kell fizetnie, amiért házilagosan üzemeltetett olyan oldalakat...","id":"20181114_loveroms_loveretro_nintendo_szerzoi_jog_megsertese_birsag_jacob_mathias_cristian_mathias","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa895d5a-8408-4710-b80c-be7accdfb75e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_loveroms_loveretro_nintendo_szerzoi_jog_megsertese_birsag_jacob_mathias_cristian_mathias","timestamp":"2018. november. 14. 09:38","title":"Nincs kegyelem: 3,3 milliárd forintos pert akasztott a Nintendo egy házaspár nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódott a Mészáros-lapok zuhanása, az elmúlt két évben a vásárlók majdnem 22 százalékát veszítették el a lapok.","shortLead":"Folytatódott a Mészáros-lapok zuhanása, az elmúlt két évben a vásárlók majdnem 22 százalékát veszítették el a lapok.","id":"20181114_Ujabb_5000_vevo_partolt_el_Meszaros_videki_lapjaitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b451518-add4-4633-bc29-3b5f8c1b54c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Ujabb_5000_vevo_partolt_el_Meszaros_videki_lapjaitol","timestamp":"2018. november. 14. 07:49","title":"Újabb 5000 vevő pártolt el Mészáros vidéki lapjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást jelentősen túlárazták.","shortLead":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást...","id":"20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f0e2b-ee11-4013-b868-3527e78e23c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","timestamp":"2018. november. 15. 08:25","title":"Több százmilliós csalást leplezett le az OLAF Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5023c73-1c8f-436c-bc48-62d27b92ce81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Kedd délelőtt két személyautó ütközött frontálisan, nem sokkal később három kamion utolérte egymást.","shortLead":"Kedd délelőtt két személyautó ütközött frontálisan, nem sokkal később három kamion utolérte egymást.","id":"20181113_Ket_baleset_is_tortent_az_M30ason_Sajopetrinel__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5023c73-1c8f-436c-bc48-62d27b92ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9638a4-6505-408e-9b4e-3e8dc73103b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Ket_baleset_is_tortent_az_M30ason_Sajopetrinel__fotok","timestamp":"2018. november. 13. 13:40","title":"Két baleset is történt az M30-ason Sajópetrinél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hivatalossá vált az eddig csak lebegtetett premierhónap.","shortLead":"Hivatalossá vált az eddig csak lebegtetett premierhónap.","id":"20181113_Tronok_harca_utolso_evad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b568b9d-4489-42f1-b6c2-92e4bcf93c1a","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Tronok_harca_utolso_evad","timestamp":"2018. november. 13. 17:02","title":"Trónok harca: kiderült, mikor indul az utolsó évad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért van szükség közigazgatási bíróságokra, miért a miniszter felügyeli majd a szakmai munkát, és miért kell kapkodni a jogalkotással? A HVG e heti számában Trócsányi László igyekezett megvédeni a nevéhez fűződő reformot, és elmondta, milyen vitája alakult ki a kormánypárt képviselőivel.","shortLead":"Miért van szükség közigazgatási bíróságokra, miért a miniszter felügyeli majd a szakmai munkát, és miért kell kapkodni...","id":"20181114_Trocsanyi_Laszlo_ebben_fogok_hinni_akkor_is_ha_mar_nem_leszek_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2eb994-17e1-4e9b-b9be-82a254e3358f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Trocsanyi_Laszlo_ebben_fogok_hinni_akkor_is_ha_mar_nem_leszek_miniszter","timestamp":"2018. november. 14. 12:30","title":"Trócsányi László: Ebben fogok hinni akkor is, ha már nem leszek miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]