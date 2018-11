Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3294d953-5ab8-41a7-afee-c4a6c8e9495e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régi autó már nem csupán gyűjtői szenvedély vagy feltűnési viszketegség, hanem nagyon is jól fialó befektetés","shortLead":"A régi autó már nem csupán gyűjtői szenvedély vagy feltűnési viszketegség, hanem nagyon is jól fialó befektetés","id":"201842_fut_aszeker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3294d953-5ab8-41a7-afee-c4a6c8e9495e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944c25c5-53ec-4cd0-b497-215505cd77d5","keywords":null,"link":"/kkv/201842_fut_aszeker","timestamp":"2018. november. 17. 08:45","title":"Roncsból milliárd - csak jó helyen kell csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tomboló mosómedvékhez riasztották a rendőröket Nyugat-Virgíniában. 