[{"available":true,"c_guid":"5f54502a-435b-42cd-bfaf-ec3945679610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kóbor Tamás – alias TomPapa –, egy szombathelyi rokkantnyugdíjas különleges módon hasznosította újra a kormány legújabb nemzeti konzultációs íveit.","shortLead":"Kóbor Tamás – alias TomPapa –, egy szombathelyi rokkantnyugdíjas különleges módon hasznosította újra a kormány legújabb...","id":"20181120_nemzeti_konzultacio_szombathely_divatbemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f54502a-435b-42cd-bfaf-ec3945679610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a3654-718d-43de-b821-ed91923bc398","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_nemzeti_konzultacio_szombathely_divatbemutato","timestamp":"2018. november. 20. 17:31","title":"Nemzeti konzultációba bújt egy szombathelyi nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb karját.","shortLead":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb...","id":"20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0180e1fe-7ce5-460b-a779-14bc7dd810b1","keywords":null,"link":"/sport/20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","timestamp":"2018. november. 22. 10:54","title":"Hivatalos: Robert Kubica visszatér az F1-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volt, hogy késsel és bokszerrel felszerelkezett állatokat kényszerítettek küzdelemre.","shortLead":"Volt, hogy késsel és bokszerrel felszerelkezett állatokat kényszerítettek küzdelemre.","id":"20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc462a13-0273-42a8-96ae-d92016a45e79","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 22. 09:55","title":"Illegális mosómedve-viadalok szervezőit fogták el Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak köszöhetően élő adásban követhetik majd figyelemmel a műveletet.","shortLead":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak...","id":"20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275003b0-7d55-4a6c-b83d-f9fa97f90c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","timestamp":"2018. november. 21. 15:03","title":"Élőben adja a NASA a pillanatokat, amikor hétfőn űrszonda lép a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal kísérleteznek mind a szállítás, mind a raktározás területén. Az egyik legfontosabb, hogy papírra váltották fel a fa raklapokat, ami a cég soroksári áruházánál is nagyot növelt a hatékonyságon. ","shortLead":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal...","id":"20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccfed36-6002-4e5b-b030-b6b502123c2d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","timestamp":"2018. november. 20. 19:18","title":"Papírpalettákkal ötvözi a logisztikai csúcstechnológiát az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a469357-d737-440a-a0ed-b656c7030b59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AFP munkatársa egy, a hivatalos pakisztáni fővárostól, Iszlamabádtól 60 kilométerre lévő négyezer fős kistelepülésen járt. Itt a lakosok kétharmada a hegyoldalba vájt barlangokban lakik. A tudósító kalauza, Haji Abdul Rasheed önkormányzati képviselő is „barlanglakó”. ","shortLead":"Az AFP munkatársa egy, a hivatalos pakisztáni fővárostól, Iszlamabádtól 60 kilométerre lévő négyezer fős kistelepülésen...","id":"20181122_Vissza_a_barlangba_foldrengesbiztos_bombabiztos_es_megfizetheto_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a469357-d737-440a-a0ed-b656c7030b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee9bb23-bb9f-4627-a59f-5c33a08f9b13","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Vissza_a_barlangba_foldrengesbiztos_bombabiztos_es_megfizetheto_fotok","timestamp":"2018. november. 22. 10:54","title":"Vissza a barlangba: földrengésbiztos, bombabiztos és megfizethető (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és kormányzata várhatóan új intézkedéseket hoz az illegális migránsok belépésének megakadályozására a The Washington Post értesülései szerint.","shortLead":"Az amerikai elnök és kormányzata várhatóan új intézkedéseket hoz az illegális migránsok belépésének megakadályozására...","id":"20181122_donald_trump_amerikai_elnok_illegalis_migransok_bevandorlas_intezkedes_mexikoi_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6743ca22-3bca-45cb-9607-6cb67749b445","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_donald_trump_amerikai_elnok_illegalis_migransok_bevandorlas_intezkedes_mexikoi_hatar","timestamp":"2018. november. 22. 09:42","title":"\"Maradj Mexikóban\" – üzeni Trump az illegális bevándorlóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","shortLead":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","id":"20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20acbbd5-6d69-4c92-a393-af2a16435ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","timestamp":"2018. november. 22. 11:06","title":"Fordulóponthoz érkezett Angelina Jolie és Brad Pitt válási háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]