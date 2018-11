A Direkt36 tényfeltáró műhely azt írja, a szír férfi és két gyermekének kérelmét így az Oroszországban kötvényt árusító, VolDan nevű cég intézhette, amelynek a működésében Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadóhoz kötődő emberek vettek részt. A Direkt36 a birtokába került bizalmas iratok alapján közölte, hogy a VolDan kezelte Khoury kötvényes jelentkezését.

Khoury tavaly szerezte meg a letelepedési engedélyét, amellyel korlátlan idei tartózkodhat Magyarországon. A magyar papírok intézésében két kötvényes cég is segítette. Jelentkezése először a Szíria területén kötvényeket áruló S&Z Program Limitedhez került, majd a cég programvezetője továbbította az adatokat a VolDannak. Ez a cég főként orosz ügyfelekkel foglalkozott, azonban arra is volt engedélye, hogy egyéb országok befektetőinek ügyeit is intézze, ha azok Oroszországban nyújtják be kötvényes jelentkezésüket.

Az S&Z programvezetője egy oroszországi címet továbbított Khouryék jelentkezésével a VolDannak. A megadott címen, egy dél-moszkvai irodaház ötödik emeletén van bejegyezve a RUSSAR nevű jótékonysági szervezet is, amelynek egyik alapító tagja egy Atiya Khouryval kapcsolatban álló üzletember, Mudalal Khuri. (Ő is, Khoury szerepel az Egyesült Államoknak a szankciós listáján.) Az amerikaiak szerint Atiya Khoury és Mudalal Khuri üzleti ügyekben együttműködik: közösen intézik Aszad milliárdos unokaöccsének a pénzügyeit. Khoury nem válaszolt a Direkt36 írásban feltett kérdéseire.

A Direkt36 birtokába jutott bizalmas iratok bizonyították korábban azt is, a VolDan működésében Shabtai Michaeli, egy Habonnyal kapcsolatban álló grúz-izraeli üzletember, valamint a tanácsadót korábban képviselő Kosik Kristóf ügyvéd irodája is részt vett.

Az Oroszországban, illetve orosz állampolgároknak kötvényt áruló VolDan a honlapja szerint befektetőnként 60 ezer eurós ügyintézési díjat számolt fel, így csak az orosz ügyfelektől körülbelül 7 milliárd forint bevételhez juthatott.