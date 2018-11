Megtámadtak egy párt a 4-es metrón, mert meglátták náluk a CEU-tüntetésre készített transzparenst

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A királyi család karácsonyát is a hagyomány és a protokoll határozza meg. Királyi karácsony: egy különleges vendég is csatlakozik a királyi karácsonyi ebédhez

Az Android 9.0-s verziója mostantól támogatja azt a wifi-szabványt, ami segít egy épületen belül is precízen megmondani, hol van a keresett okostelefon. Nem találja az androidos mobilját? A Google hamarosan azt is megmondja, melyik szobában felejtette

Évről évre újratermelődik a kórházak adósságállománya, soha nem volt ennyire sok betöltetlen háziorvosi praxis, mint most, és sok helyen a minimumfeltételek sincsenek meg a gyógyításhoz - mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Ezermilliárd forintból lehetne helyrehozni az egészségügyet az orvosi kamara szerint

A Monument Valley rengeteg elismerést nyert már el, hamarosan mozifilm is készül belőle. Most akciósan tölthető le a játék mindkét része androidos telefonokra.","shortLead":"A Monument Valley rengeteg elismerést nyert már el, hamarosan mozifilm is készül belőle. Most akciósan tölthető le a játék mindkét része androidos telefonokra. 3200 forint helyett most 700 forintért töltheti le Androidra a két talán legszebb játékot

Ezek a franchise-ok nincsenek "fizetőképes" helyzetben, mert a náluk dolgozó eladók munkatermelékenysége nagyon alacsony, és komoly gondok vannak az üzemi hatékonyág terén is – állítja Raskó György a KSH boltösszeomlásokról számot adó statisztikája kapcsán. Raskó: Vagy egy láncba tömörül a CBA, a Coop és a Reál, vagy végleg lenyomja őket a Lidl és az Aldi

A Hős utcai szegregátum lakói folyamatos nyomás alatt élnek, az önkormányzatnál a humánum az utolsó szempont a telepfelszámolás során. Ez a hvg.hu közéleti podcastja. Fülke: Felépülhet a kerítés a Hős utcai gettóban

A szingapúri modellt javasolja az Európai Unió tagállamainak Branko Milanovic közgazdász, aki a Social Europe című baloldali portálnak írta meg a javaslatát. Szingapúr a sikeres felzárkózás mintapéldája mindenütt a világon, hiszen az egy főre jutó GDP-je ma már megközelíti az Egyesült Államok szintjét. Dúsgazdag állam egy szegény régióban. Öt évig dolgoztatni, majd hazazsuppolni – ilyen pofonegyszerű lenne a megoldás az európai migrációs gondokra?

A német konszern egyik legnépszerűbb divatterepjárójához egy új designcsomag érkezett. A Volkswagen sportosabbá tette a Tiguant