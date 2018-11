Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem jelent meg. A klub azt is megmagyarázta, miért.","shortLead":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem...","id":"20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55e9eb5-d672-4b2b-bede-c7967d25ec0b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","timestamp":"2018. november. 22. 18:59","title":"Détári nem mehetett be a kispesti akadémia avatójára, a klub szerint nem volt türelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","shortLead":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","id":"20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9772ea-7a34-4159-9922-52c9c7b21d11","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","timestamp":"2018. november. 23. 11:31","title":"Még több pénzért még több bútort szállít a Testnevelési Egyetemnek Matolcsy fiának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e5e85c-5ef9-47ca-b7e7-d4bddee5d8a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több utas rosszul lett, miután valaki paprikasprayt fújt ki a 2-es metró egyik szerelvényén.","shortLead":"Több utas rosszul lett, miután valaki paprikasprayt fújt ki a 2-es metró egyik szerelvényén.","id":"20181124_Az_alaguton_keresztul_mentettek_ki_a_2es_metro_utasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3e5e85c-5ef9-47ca-b7e7-d4bddee5d8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577df4fb-adeb-4fe2-8d83-22d2c7e117ef","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Az_alaguton_keresztul_mentettek_ki_a_2es_metro_utasait","timestamp":"2018. november. 24. 15:07","title":"Az alagúton keresztül mentették ki a 2-es metró utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány másfél hete tűnt el. ","shortLead":"A lány másfél hete tűnt el. ","id":"20181123_Eltunt_16_eves_lanyt_keresnek_Dunafoldvar_kornyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322672a8-7eda-4979-bd98-49864d1beddf","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Eltunt_16_eves_lanyt_keresnek_Dunafoldvar_kornyeken","timestamp":"2018. november. 23. 14:44","title":"Eltűnt 16 éves lányt keresnek Dunaföldvár környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8f7ceb-90ac-428a-b3d7-9a9a6d6671ab","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A Népszavában tárcarovatot visz (Hosszú oldal), szerdánként a Klubrádióban műsort vezet (Popfilter), emellett a Komlósi Oktatási Stúdióban tanít, valamint a WMN-re és a Recorder magazinba ír. Különös ismertetőjegye a foci (és a futballfotózás), az opera és a bulldogok iránti rajongása, első könyve pedig május elején jelent meg Belemenés címmel. Hogy, hogy nem, egy focikönyvvel van dolgunk – persze ez nem ilyen egyszerű.



","shortLead":"A Népszavában tárcarovatot visz (Hosszú oldal), szerdánként a Klubrádióban műsort vezet (Popfilter), emellett a Komlósi...","id":"20181123_Olyat_ad_amit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8f7ceb-90ac-428a-b3d7-9a9a6d6671ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b066be-47a7-4304-872e-03299483f20d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181123_Olyat_ad_amit","timestamp":"2018. november. 23. 19:30","title":"„Olyat ad, amit máshonnan nem kapok meg” – Interjú Csepelyi Adrienn-nel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét, hanem a közélet és a javak védelme miatt.","shortLead":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét...","id":"20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa98309-b66b-42b5-a4e9-b6898023b765","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","timestamp":"2018. november. 24. 09:02","title":"Letartóztatták a pakisztáni keresztény nő felmentése miatti tüntetések szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat ember, köztük a három támadó is meghalt.","shortLead":"Hat ember, köztük a három támadó is meghalt.","id":"20181123_Fegyveresek_tamadtak_meg_Kina_konzulatusat_a_pakisztani_Karacsiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479e89f8-3fdd-4b83-92be-9225c03d489f","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Fegyveresek_tamadtak_meg_Kina_konzulatusat_a_pakisztani_Karacsiban","timestamp":"2018. november. 23. 06:55","title":"Fegyveresek támadták meg a kínai konzulátust a pakisztáni Karacsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy főváros környéki iskolában dolgozó tanár észrevette, hogy kicsivel többet utalnak neki fizetésként, mint eddig. Ezért megnézte az erre az évre szóló kinevezési dokumentumait és megdöbbent. Van egy csavar a történetben ugyanis.","shortLead":"Egy főváros környéki iskolában dolgozó tanár észrevette, hogy kicsivel többet utalnak neki fizetésként, mint eddig...","id":"20181123_Titokban_csokkentettek_egy_tanar_fizeteset_de_eszrevette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060fad3-6f28-4ede-b180-3a14cfd794b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Titokban_csokkentettek_egy_tanar_fizeteset_de_eszrevette","timestamp":"2018. november. 23. 08:29","title":"Titokban csökkentették egy tanár fizetését, de észrevette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]