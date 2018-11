Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai álcamintát is kaptott.","shortLead":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai...","id":"20181126_lamborghini_urus_top_car","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d126dee0-c38a-4ec8-a9e8-f7aa53460de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_lamborghini_urus_top_car","timestamp":"2018. november. 26. 09:22","title":"Rendes orosz cégautó egy ilyen Darth Vader-szerű Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik macedón televízió oldalán megjelent cikk homlokegyenest szembemegy azzal, amit a magyar kormány a saját, Gruevszki szökésében játszott szerepéről állít.","shortLead":"Az egyik macedón televízió oldalán megjelent cikk homlokegyenest szembemegy azzal, amit a magyar kormány a saját...","id":"20181125_Gruevszkit_Szkopjeben_is_magyarok_szoktettek__meredek_verzio_jelent_meg_a_macedon_mediaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f03900-6849-4ae9-8c9f-eb5fb1070cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Gruevszkit_Szkopjeben_is_magyarok_szoktettek__meredek_verzio_jelent_meg_a_macedon_mediaban","timestamp":"2018. november. 25. 15:25","title":"Gruevszkit Szkopjéban is magyarok szöktették? - minden eddiginél meredekebb verzió jelent meg a macedón médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243133e0-47e9-4785-a530-7c1edbaa4d71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudhatjuk meg, mi valósult meg a testület korábbi korrupcióellenes javaslataiból.","shortLead":"Nem tudhatjuk meg, mi valósult meg a testület korábbi korrupcióellenes javaslataiból.","id":"20181124_Csak_Magyarorszag_es_Feheroroszorszag_nem_hozta_nyilvanossagra_az_ET_korrupcios_jelenteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=243133e0-47e9-4785-a530-7c1edbaa4d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f759b050-f297-47b4-8755-997dc18f9cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Csak_Magyarorszag_es_Feheroroszorszag_nem_hozta_nyilvanossagra_az_ET_korrupcios_jelenteset","timestamp":"2018. november. 24. 20:38","title":"Csak Magyarország és Fehéroroszország nem hozta nyilvánosságra az ET korrupciós jelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cce61aa-c2f1-40d8-9e0c-017fc0b54eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha túl hosszú ideje hajtjuk magunkat, talán észre sem vesszük a bajt - csak amikor már késő. Tanuljuk meg felismerni a kiégés jeleit, és vigyázzunk magunkra!","shortLead":"Ha túl hosszú ideje hajtjuk magunkat, talán észre sem vesszük a bajt - csak amikor már késő. Tanuljuk meg felismerni...","id":"20181125_Mik_a_kieges_jelei_Es_hogyan_kerulhetjuk_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cce61aa-c2f1-40d8-9e0c-017fc0b54eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf2dc4d-0922-4fee-85e5-f3e05cb4a263","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181125_Mik_a_kieges_jelei_Es_hogyan_kerulhetjuk_el","timestamp":"2018. november. 25. 19:15","title":"Mik a kiégés jelei? És hogyan kerülhetjük el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor- és lőszergyártás is lesz Magyarországon.","shortLead":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor...","id":"20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e7f87-2d6c-43ad-941a-ef42216e2fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","timestamp":"2018. november. 26. 08:47","title":"Németh Szilárd: 50 évre emelnék a hadkötelezettséget, mert „ekkorra válnak férfivá az ifjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","shortLead":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","id":"20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0662f277-a7b8-47ab-91c6-5c6de782b43c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","timestamp":"2018. november. 26. 05:37","title":"Hadiállapot bevezetését javasolja az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügy és a technológia összefonódásában rejlő lehetőségeket taglaló idei, mősodik Fintech Banking Summit konferencián hazai szakemberek mellett izraeli fintech-guruk és vállalkozások mutatták meg, hogyan kerülhet egy kis ország természeti kincsek nélkül is elsők közé a gazdasági innovációban.","shortLead":"A pénzügy és a technológia összefonódásában rejlő lehetőségeket taglaló idei, mősodik Fintech Banking Summit...","id":"20181125_fintech_banking_summit_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058cc1c7-930f-40f1-bf65-be82d9fe1030","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_fintech_banking_summit_konferencia","timestamp":"2018. november. 25. 16:13","title":"Hogyan dobhat nagyot egy kis ország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb44fa7-3ff9-43d8-a25f-9659e08b3157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilos Lara Croft Go annyira jól sikerült, hogy a 2015-ös The Game Awards az év legjobbjának választotta. A program most mindössze 359 forintba kerül Androidon.","shortLead":"A mobilos Lara Croft Go annyira jól sikerült, hogy a 2015-ös The Game Awards az év legjobbjának választotta. A program...","id":"20181126_tomb_raider_lara_croft_go_android_mobilos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb44fa7-3ff9-43d8-a25f-9659e08b3157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229c9214-52de-4aff-a466-8e9854a38f13","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_tomb_raider_lara_croft_go_android_mobilos_jatek","timestamp":"2018. november. 26. 18:03","title":"Siessen, most csak 359 forintba kerül egy díjnyertes Tomb Raider játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]