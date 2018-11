Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos, a túlórakeretet megemelő javaslat egyik benyújtója szeretne kompromisszumban megállapodni a szakszervezetekkel. ","shortLead":"Kósa Lajos, a túlórakeretet megemelő javaslat egyik benyújtója szeretne kompromisszumban megállapodni...","id":"20181126_Rabszolgatorveny_Kosa_szerdan_leulne_a_tiltakozo_szakszervezetekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c7162-c8bb-41b4-99b1-8c28afc4106d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Rabszolgatorveny_Kosa_szerdan_leulne_a_tiltakozo_szakszervezetekkel","timestamp":"2018. november. 26. 21:59","title":"\"Rabszolgatörvény\": Kósa szerdán leülne a tiltakozó szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","shortLead":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","id":"20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332c8618-dcc0-44ec-b654-f8ab9dd36c3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","timestamp":"2018. november. 26. 10:03","title":"Kimentek a meghívók: végre tudni, mikor jön a Qualcomm minden mást verő lapkakészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vissza kéne vonni az új egyházügyi törvényt a TASZ jogvédő szervezet szerint, mert továbbra is diszkriminája a vallási szervezeteket, amelyek joggal pereskedhetnek majd az igazukért.","shortLead":"Vissza kéne vonni az új egyházügyi törvényt a TASZ jogvédő szervezet szerint, mert továbbra is diszkriminája a vallási...","id":"20181126_TASZ_az_uj_egyhazugyi_torveny_karos_es_kozpenzpazarlast_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fcf2b4-7b48-4e96-8e14-70ea317fc79d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_TASZ_az_uj_egyhazugyi_torveny_karos_es_kozpenzpazarlast_jelent","timestamp":"2018. november. 26. 12:10","title":"TASZ: az új egyházügyi törvény káros, és közpénzpazarlást jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181125_Hollik_Trumpatkoltessel_unnepli_kinevezeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb206605-cf98-4fe9-8237-02a452310ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Hollik_Trumpatkoltessel_unnepli_kinevezeset","timestamp":"2018. november. 25. 13:15","title":"Hollik Trump-átköltéssel ünnepli kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","shortLead":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","id":"20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de7e980-c3a1-4882-97cf-2197fb0527d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","timestamp":"2018. november. 27. 09:55","title":"Könnygáz a határon: Trump a migránsokat vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje van, mindez nem is kamu, tényleg létezik.","shortLead":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje...","id":"20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053517e4-a79b-4d92-aa86-1fa3c9ef246c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","timestamp":"2018. november. 26. 17:27","title":"A Volkswagennél megcsinálták a Golf McDrive Editiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","shortLead":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","id":"20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed7cbe3-1451-4af1-8473-07bc6e2dcae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 26. 17:03","title":"Elképesztően sokba kerülhet a Samsung összehajtható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","shortLead":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","id":"20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd566a0f-b4e8-485c-9ff8-9510c8a65269","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Adam Sandler megint belebotlott egy esküvői fotózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]