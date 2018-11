Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"És közben új újságot is szerzett, már a Szabad Föld is az övé. ","shortLead":"És közben új újságot is szerzett, már a Szabad Föld is az övé. ","id":"20181128_Meszaros_elajandekozza_a_teljes_mediabirodalmat_a_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b54365-bb1f-43da-bef5-cd3e2eec8b73","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Meszaros_elajandekozza_a_teljes_mediabirodalmat_a_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvanynak","timestamp":"2018. november. 28. 12:02","title":"Mészáros elajándékozza a teljes médiabirodalmát a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Marek Chrzanowski a bankfelügyelet jóindulatú hozzáállását ígérte az ország egyik legnagyobb bankjának, két héttel a lemondása után letartóztatták.","shortLead":"Marek Chrzanowski a bankfelügyelet jóindulatú hozzáállását ígérte az ország egyik legnagyobb bankjának, két héttel...","id":"20181127_Letartoztatta_a_korrupcio_elleni_hivatal_a_lengyel_bankfelugyelet_bukott_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3915e4-30aa-479a-acbc-17075e91edd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Letartoztatta_a_korrupcio_elleni_hivatal_a_lengyel_bankfelugyelet_bukott_elnoket","timestamp":"2018. november. 27. 09:47","title":"Letartóztatta a korrupció elleni hivatal a lengyel bankfelügyelet bukott elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen is pert veszített a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. a meghekkelt Orbán-interjú miatt kirúgott két szerkesztővel szemben.","shortLead":"Jogerősen is pert veszített a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. a meghekkelt Orbán-interjú...","id":"20181127_Meghekkelt_Orbaninterju_jogerosen_pert_vesztett_a_Mediaworks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefdf656-abba-4e47-aa32-05e6de03df8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Meghekkelt_Orbaninterju_jogerosen_pert_vesztett_a_Mediaworks","timestamp":"2018. november. 27. 16:49","title":"Meghekkelt Orbán-interjú: jogerősen pert vesztett a Mediaworks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Postának legalább egy hónap kell a kézbesítéshez, de a kormány még nem jelentette be, hogy idén jár utalvány. Nagy valószínűséggel megtörik egy hagyomány.","shortLead":"A Magyar Postának legalább egy hónap kell a kézbesítéshez, de a kormány még nem jelentette be, hogy idén jár utalvány...","id":"20181127_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_iden_karacsonykor_nem_kapnak_Erzsebetutalvanyt_a_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b193ca59-f15a-4f92-a135-f739735d277f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_iden_karacsonykor_nem_kapnak_Erzsebetutalvanyt_a_nyugdijasok","timestamp":"2018. november. 27. 15:16","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy idén karácsonykor nem kapnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás nem csak a Föld bizonyos pontjait és országait veszélyezteti, Nagy-Britannia esetében sem tartogat pozitív forgatókönyvet. Egy most kiadott jelentésben arról is szó esik, mi várható a szigetországban, ha nem állunk le. ","shortLead":"A klímaváltozás nem csak a Föld bizonyos pontjait és országait veszélyezteti, Nagy-Britannia esetében sem tartogat...","id":"20181127_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerszint_nagy_britannia_atlaghomerseklet_forrosag_uveghazhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c7e1a9-c1e8-4a0e-8ae2-1d9368918f5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerszint_nagy_britannia_atlaghomerseklet_forrosag_uveghazhatas","timestamp":"2018. november. 27. 18:03","title":"Egyre forróbb nyarak, mindent elöntő tengerszint: világvége-hangulatú vészjelzést adtak ki Nagy-Britanniára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Liszkay Gábor lesz a feje a fideszes médiakonglomerátumnak.","shortLead":"Liszkay Gábor lesz a feje a fideszes médiakonglomerátumnak.","id":"20181128_fidesz_media_kozpontositas_liszkay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d14726f-323c-4e7d-9e0f-f268baffb938","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_fidesz_media_kozpontositas_liszkay","timestamp":"2018. november. 28. 13:56","title":"Totális központosítás a Fidesz-médiában: tíz kiadó ajánlotta fel magát eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","shortLead":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","id":"20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57642c22-eb6e-4fce-a130-d1c51d1966a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","timestamp":"2018. november. 28. 18:10","title":"Elismerte a Honvédkórház koraszülöttcentrumának bezárását a tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Chrome-ba is bevezetik a gesztusvezérlés lehetőségét. Elég lesz csak söpörni egyet az ujjunkkal, ha lapozni akarnánk az oldalak között.","shortLead":"Az androidos Chrome-ba is bevezetik a gesztusvezérlés lehetőségét. Elég lesz csak söpörni egyet az ujjunkkal, ha...","id":"20181128_google_chrome_bongeszo_gesztusvezerles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1a052f-03c3-49f1-9873-066224a3d44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_google_chrome_bongeszo_gesztusvezerles","timestamp":"2018. november. 28. 16:03","title":"Olyan funkció jön a Chrome-ba, amiért minden androidos nagyon hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]