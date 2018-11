Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig valamiféle egyenrendszerben képzeli el a gyereknevelést, miközben a valóságra aligha lehet kivetíteni ezt az uniformizálást.","shortLead":"Még mindig valamiféle egyenrendszerben képzeli el a gyereknevelést, miközben a valóságra aligha lehet kivetíteni ezt...","id":"20181126_Novak_Katalin_meg_mindig_nem_erti_a_magyar_csaladokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d3f915-b686-4472-baed-f7da9c85be34","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Novak_Katalin_meg_mindig_nem_erti_a_magyar_csaladokat","timestamp":"2018. november. 26. 16:59","title":"Novák Katalin még mindig nem érti a magyar családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"CBA Piros néven jövőre indul az új brand.","shortLead":"CBA Piros néven jövőre indul az új brand.","id":"20181128_Uj_sajat_markas_termekekkel_rukkol_elo_a_CBA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60cd28d-b06c-4331-9942-a73f5170c9de","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Uj_sajat_markas_termekekkel_rukkol_elo_a_CBA","timestamp":"2018. november. 28. 12:08","title":"Úgy látszik, a CBA feladta nagy álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bb755b-c067-4448-a234-36afce359fa1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A duplájába is kerülhet az ünnepi bejgli.","shortLead":"A duplájába is kerülhet az ünnepi bejgli.","id":"20181127_Mar_itt_is_a_karacsonyi_diopanik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18bb755b-c067-4448-a234-36afce359fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc340159-698f-41b6-8f54-17bfed4377be","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Mar_itt_is_a_karacsonyi_diopanik","timestamp":"2018. november. 27. 08:54","title":"Már itt is a karácsonyi diópánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-bejegyzésben köszönte meg a támogatást választóinak a másfélmilliárdos bűnszervezetben elkövetett csalással gyanúsított fideszes Simonka György. A politikus továbbra azt állítja, önhibáján kívül csöppent a kiterjedt bűnügybe. ","shortLead":"Facebook-bejegyzésben köszönte meg a támogatást választóinak a másfélmilliárdos bűnszervezetben elkövetett csalással...","id":"20181127_Simonka_Csak_elszenvedoje_vagyok_ennek_az_egesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb4131a-1471-4e6d-93f2-bb90ec8ded50","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Simonka_Csak_elszenvedoje_vagyok_ennek_az_egesznek","timestamp":"2018. november. 27. 16:29","title":"Simonka: \"Csak elszenvedője vagyok ennek az egésznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e205a9-ed49-4d32-ab95-95a34fc46072","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Soha senki nem fog a Learnél jobb tragédiát írni\", mondta Shakespeare klasszikusáról George Bernard Shaw.","shortLead":"\"Soha senki nem fog a Learnél jobb tragédiát írni\", mondta Shakespeare klasszikusáról George Bernard Shaw.","id":"20181126_Al_Pacino_lassan_beleorul_a_vesztesegbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e205a9-ed49-4d32-ab95-95a34fc46072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc3c000-0064-4294-88d0-45f582f578f4","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Al_Pacino_lassan_beleorul_a_vesztesegbe","timestamp":"2018. november. 26. 14:40","title":"Al Pacino megkapta a szerepet, \"amire mindenki vágyik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszövetség azonban a 30 százalékos drágulást sem tartja kizártnak. ","shortLead":"A szakszövetség azonban a 30 százalékos drágulást sem tartja kizártnak. ","id":"20181126_Keszuljon_2025_szazalekkal_dragabbak_lehetnek_a_fenyofak_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fef4f-1337-4bda-8fa2-7c81d4898614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Keszuljon_2025_szazalekkal_dragabbak_lehetnek_a_fenyofak_iden","timestamp":"2018. november. 26. 17:53","title":"Készüljön, 20-25 százalékkal drágábbak lehetnek a fenyőfák idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","shortLead":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","id":"20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d817f035-4c16-4cd2-8714-9cd36595a6ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","timestamp":"2018. november. 27. 14:59","title":"Hadiállapot Ukrajnában: így változik az állampolgárok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a03e25b-f754-4917-a952-39316ad8678f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Versenyképességi Tanács egyebek mellett az adózás egyszerűsítésére, az adóadminisztráció gyorsítására tett javaslatot.","shortLead":"A Nemzeti Versenyképességi Tanács egyebek mellett az adózás egyszerűsítésére, az adóadminisztráció gyorsítására tett...","id":"20181127_Versenykepesseg_ezeken_akar_valtoztatni_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a03e25b-f754-4917-a952-39316ad8678f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6826ea97-73d1-4f4e-8d8b-13c0a400810e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Versenykepesseg_ezeken_akar_valtoztatni_a_kormany","timestamp":"2018. november. 27. 13:31","title":"Versenyképesség: ezeken akar változtatni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]