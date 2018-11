Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Liszkay Gábor irányítása alá kerülő holding magabiztosan indulhat neki 2019-nek. 2018. november. 29. 18:13 A printpiac reklámbevételének több mint felét szerezheti meg a fideszes médiaholding Megérkezett az összeolvadásról szóló bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH). 2018. november. 29. 09:42 Már a GVH előtt van az új fideszes médiabirodalom ügye A schengeni övezet országai között az ideiglenes határellenőrzést a mostani 6 helyett először csak 2 hónapra lehet majd bevezetni, az ellenőrzést a jelenlegi két év helyett csak legfeljebb egy évre lehet majd meghosszabbítani, valamint a schengeni zónán belüli határellenőrzések teljes időtartama kettő helyett legfeljebb egy év lehet, ha a Bizottság is jóváhagyja az EP döntését. 2018. november. 29. 17:52 Megnehezítené a schengeni övezeten belüli határellenőrzést az EP Az új törvénymódosítással akár 90 százalékkal csökkenhetnek az építész-tervezőirodák szabványköltségei – derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményéből. 2018. november. 29. 12:08 Itt az újabb rezsicsökkentés – de csak bizonyos cégek élhetnek vele Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk. 2018. november. 29. 14:46 Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait A lengyel nyelvészek nem örültek az ötletnek, de végül az Erő az apával volt. 2018. november. 28. 10:18 Yodának nevezhette el fiát a boldog lengyel apa Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna. 2018. november. 28. 20:42 Az átadó ünnepség után is újabb 287 millióval drágult a Budai Vigadó felújítása egyetlenek, akiknél sikeres genetikai beavatkozást végzett. Egy másik anya magzatjának a DNS-ét is manipulálta. 2018. november. 28. 10:24 Újabb génmódosított magzattal terhes egy nő Kínában – állítja az emberkísérlettel vádolt orvos