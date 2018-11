Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel francia és egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel...","id":"20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da94c8e-aec6-48d8-b2dc-1e62945bba3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","timestamp":"2018. november. 28. 11:03","title":"Felnyitották a 3000+ éves szarkofágokat: találtak egy óriási sírt, benne két múmiával Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában választások közelednek, a kormány pedig gazdasági eredmények híján az orosz agresszió elleni fellépés hangoztatásával szerezhet magának népszerűséget, áll az e heti HVG elemzésében.","shortLead":"Ukrajnában választások közelednek, a kormány pedig gazdasági eredmények híján az orosz agresszió elleni fellépés...","id":"20181129_Ukrajnanak_is_kapora_johet_a_kercsi_orosz_agresszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d023c744-4a13-4438-8973-50328a653b36","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Ukrajnanak_is_kapora_johet_a_kercsi_orosz_agresszio","timestamp":"2018. november. 29. 15:35","title":"Ukrajnának is kapóra jöhet a kercsi orosz agresszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b627c33e-8ae8-489e-a9e6-d273accbfe61","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Swipe Chapters: Fallen Mankind egy különleges kártyajáték, melynek minden elemét kézzel készítették, ráadásul végtelenszer újrajátszható. 