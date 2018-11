Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"736b7744-2a8f-4296-9b25-1838101eb4ae","c_author":"Németh György","category":"gazdasag","description":"A baj mélyebb és másabb is annál, hogy az oktatási rendszert, illetve az azt alulfinanszírozó politikát és a pedagógustársadalmat tegyük felelőssé. Válasz Scharle Ágota társadalmi és gazdasági változásokról szóló vitaindítójára.","shortLead":"A baj mélyebb és másabb is annál, hogy az oktatási rendszert, illetve az azt alulfinanszírozó politikát és...","id":"20181129_Az_osszeomlas_forgatokonyvei_mindegyiktol_kell_felnunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736b7744-2a8f-4296-9b25-1838101eb4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0375908b-c5e3-4667-9795-253a8bc5e87a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Az_osszeomlas_forgatokonyvei_mindegyiktol_kell_felnunk","timestamp":"2018. november. 29. 11:05","title":"Az összeomlás forgatókönyvei: mindegyiktől kell félnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták. Egy utcai támadásban megrokkant nőnek pedig hitelt kellett felvennie, hogy átvészelje a járadékának lecsökkentését. Az Alkotmánybíróság a rokkantellátásokról szóló törvény újragondolására kötelezte a parlamentet, de a megalázó tortúrákon átesettek nem sok jót várnak ettől.","shortLead":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták...","id":"20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73223c0-45d5-4ca6-bb98-5414c06a5fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","timestamp":"2018. november. 29. 14:45","title":"Rokkantsági felülvizsgálat: „Elküldtek fát vágni, mert szerintük annyit javult az állapotom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05c2375-25ef-4f2d-a263-3f61ce1f292d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy az Északi-sarkról, vagy valaki házáról fújhatta el a szél.","shortLead":"Vagy az Északi-sarkról, vagy valaki házáról fújhatta el a szél.","id":"20181128_Jonnek_az_elso_Mikulasbalesetek_oriasi_Mikulas_okozott_torlodast_a_forgalmas_uton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05c2375-25ef-4f2d-a263-3f61ce1f292d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebf8082-1d02-478d-9fcb-e69a47660b02","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Jonnek_az_elso_Mikulasbalesetek_oriasi_Mikulas_okozott_torlodast_a_forgalmas_uton__video","timestamp":"2018. november. 28. 12:38","title":"Jönnek az első Mikulás-balesetek: óriási Mikulás okozott torlódást a forgalmas úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét- értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi Csin-ping elnök Buenos Airesben találkozik a G20 csúcs kapcsán.\r

","shortLead":"Kínaiak építik meg Argentína új atomerőművét- értesült a Reuters hírügynökség. Ez kettős üzenet Trumpnak, akivel Hszi...","id":"20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f6115-046d-4e49-b971-c7dc46e50a22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kinai_fricska_Trumpnak_pont_ott_pont_most","timestamp":"2018. november. 29. 17:30","title":"Kínai fricska Trumpnak, pont ott, pont most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mihez kezd egy középosztálybeli amerikai pár, ha nyugdíjba megy? Eladja mindenét és világkörüli útra indul. A Campbell házaspár legalábbis így határozott öt évvel ezelőtt.","shortLead":"Mihez kezd egy középosztálybeli amerikai pár, ha nyugdíjba megy? Eladja mindenét és világkörüli útra indul. A Campbell...","id":"20181128_Felszamolt_mindent_es_felcsapott_nomad_vilagutazonak_a_nyugdijas_hazaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27962c9-2933-4eaf-b82f-6abd6bd44eeb","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Felszamolt_mindent_es_felcsapott_nomad_vilagutazonak_a_nyugdijas_hazaspar","timestamp":"2018. november. 28. 11:35","title":"Felszámolt mindent és felcsapott nomád világutazónak a nyugdíjas házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új rendszer fejlesztésébe fognak a brit hatóságok, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes azonosítani a bűnözőket. De még azelőtt, hogy valamilyen törvénybe ütköző dolgot tettek volna. ","shortLead":"Olyan új rendszer fejlesztésébe fognak a brit hatóságok, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes...","id":"20181129_mesterseges_intelligencia_egyesult_kiralysag_rendorok_buncselekmeny_bunozok_ndas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29db3ae-04b2-4b81-9125-4d52969fd57c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_mesterseges_intelligencia_egyesult_kiralysag_rendorok_buncselekmeny_bunozok_ndas","timestamp":"2018. november. 29. 12:03","title":"Bevetik a mesterséges intelligenciát, ami még a bűncselekmény elkövetése előtt riaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe a Samsung, hogy a jövőben minőségi mobiljátékokat készítsenek. A tervnek azonban kellemetlen végeredménye is lehet.","shortLead":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe...","id":"20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ebcd4-bd23-46c0-b2fc-de971f4664c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","timestamp":"2018. november. 28. 12:33","title":"Rágyúr a mobiljátékokra a Samsung, 11 milliárd(!) forintot adnak a Pokémon Go fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","shortLead":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","id":"20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93dcf26-9baf-4cec-8fcb-c3006663378e","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 28. 15:13","title":"Már a hulladékudvarokba sem lehet kivétel nélkül vinni a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]