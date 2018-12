Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6ce652c-340e-4199-a333-ce3d7cdf1409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg szerint az Apple kivár az 5G-s telefonok bevezetésével. Kérdés, mennyire lesznek türelmesek a vásárlók.","shortLead":"A Bloomberg szerint az Apple kivár az 5G-s telefonok bevezetésével. Kérdés, mennyire lesznek türelmesek a vásárlók.","id":"20181203_apple_iphone_5g_bevezetese_mikor_lesz_5g_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6ce652c-340e-4199-a333-ce3d7cdf1409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22e9133-5cef-4679-994b-7064161997d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_apple_iphone_5g_bevezetese_mikor_lesz_5g_iphone","timestamp":"2018. december. 03. 13:33","title":"Kezd körvonalazódni, mikor jön az első 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást kifizetni; szinte biztos, hogy nem lesz karácsonykor Erzsébet-utalvány; nem sok jót várnak a rokkantak az ellátásaikról szóló törvény újragondolásától. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást...","id":"20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fce44-ac75-45f7-ac8f-0dbbabaf8f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","timestamp":"2018. december. 02. 10:00","title":"És akkor hirtelen eltüntettek kétmillió szegényt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd660ce-6c86-4241-9f85-32ddfc066da5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181202_nasa_mars_insight_szonda_foto_cedric_villani_viber_chatszoba_youtube_premium_facebook_kormanyzati_adatkeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd660ce-6c86-4241-9f85-32ddfc066da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64f433-5014-4329-b8f4-660d2fb77af7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_nasa_mars_insight_szonda_foto_cedric_villani_viber_chatszoba_youtube_premium_facebook_kormanyzati_adatkeres","timestamp":"2018. december. 02. 12:00","title":"Ez történt: a sztármatematikus Orbán Viktor helyett a mesterséges intelligenciában hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b88e6-876e-4459-b127-b669ed520026","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A CEU elment. Ki következik? És melyik izmus is ez?","shortLead":"A CEU elment. Ki következik? És melyik izmus is ez?","id":"20181204_A_harang_ertunk_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b88e6-876e-4459-b127-b669ed520026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a32acc-9e72-43b8-a55d-fcfd1ec4d124","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_harang_ertunk_szol","timestamp":"2018. december. 04. 09:30","title":"Gomperz: CEU – a harang értünk szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén december 31-ig költhetik el szankciók nélkül az egyéni vállalkozók azt az összeget, amelyet fejlesztési tartalékként még 2014-ben tettek félre és 2015-ben vettek nyilvántartásba – figyelmeztetett az Adózóna.","shortLead":"Idén december 31-ig költhetik el szankciók nélkül az egyéni vállalkozók azt az összeget, amelyet fejlesztési...","id":"20181203_Surgosen_el_kell_kolteni_a_negy_eve_felretett_penzt__figyelmeztetik_a_vallalkozokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455a9c30-ae6b-4f5e-a893-04dee0d6cb24","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Surgosen_el_kell_kolteni_a_negy_eve_felretett_penzt__figyelmeztetik_a_vallalkozokat","timestamp":"2018. december. 03. 11:44","title":"Sürgősen el kell költeni a négy éve félretett pénzt – figyelmeztetik a vállalkozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten több negatív hírt is olvashatott volna kormánya teljesítményéről, ha nem lenne egy hozzá hű sajtóbirodalom, amely fehérnek mondja a feketét is. A kormányfőnek lehetősége lenne javítani a negatív hírek okán, de inkább a hír hordozóit szervezte át saját érdeke szerint. Ez itt a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten...","id":"20181202_Orban_honvedkorhaz_koraszulott_rabszolgatorveny_mediaosszevonasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f407247c-8041-460c-97d8-8272ba9df1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Orban_honvedkorhaz_koraszulott_rabszolgatorveny_mediaosszevonasok","timestamp":"2018. december. 02. 17:30","title":"A NER nemcsak hirdeti saját valóságát, de már olvasni sem akar másról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség hétfőn döntött a bevezetéséről.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség hétfőn döntött a bevezetéséről.","id":"20181203_uefa_bajnokok_ligaja_videobiro_kassai_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9076dee-c645-4124-9ce7-5a78b4b2c09c","keywords":null,"link":"/sport/20181203_uefa_bajnokok_ligaja_videobiro_kassai_viktor","timestamp":"2018. december. 03. 14:30","title":"Jön a videóbíró, még idén használni fogják a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni fog. \"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen.\" Az egyetem vezetésének tájékoztatását percről percre tudósítottuk.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni...","id":"20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd829d-8fe0-4486-b372-0416695c82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 03. 13:57","title":"\"Olyan országba költözünk, ahol nem játszanak velünk\" - tudósítás a CEU-sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]