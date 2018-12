Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","shortLead":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","id":"20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078c5d1d-f825-4ffa-8ef0-c08367bd9956","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","timestamp":"2018. december. 03. 17:43","title":"Czeglédy Csaba a bírósággal szemben nyújtott be keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13c4946-005a-4c0a-969f-cf52aedcca97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon kért pénzt egy férfitól, hogy azért cserébe majd elsikálja az ittas vezetési ügyét. ","shortLead":"Telefonon kért pénzt egy férfitól, hogy azért cserébe majd elsikálja az ittas vezetési ügyét. ","id":"20181203_Korrupt_rendornek_adta_ki_magat_egy_no_Somogyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13c4946-005a-4c0a-969f-cf52aedcca97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5428617-1f07-4386-b0f5-437f5d95f180","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korrupt_rendornek_adta_ki_magat_egy_no_Somogyban","timestamp":"2018. december. 03. 17:05","title":"Korrupt rendőrnek adta ki magát egy nő Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","id":"20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b094eb-4af6-4237-a5ff-229c536c3c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","timestamp":"2018. december. 03. 09:29","title":"M1-es: fotók és újabb részletek érkeztek a hajnali balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Január elsejétől – az építményadó maximumát – 1898 forintot kell négyzetméterenként fizetnie évente annak, aki így adja ki lakását.","shortLead":"Január elsejétől – az építményadó maximumát – 1898 forintot kell négyzetméterenként fizetnie évente annak, aki így adja...","id":"20181203_Megszavaztak_Jozsefvaros_megadoztatja_az_Airbnbt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e203f8-e5b1-498f-b9ed-02997ca17651","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Megszavaztak_Jozsefvaros_megadoztatja_az_Airbnbt","timestamp":"2018. december. 03. 15:03","title":"Megszavazták: Józsefváros megadóztatja az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdd3d41-95ff-40ed-9ef1-a0f170c158b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Lada és terepjáró, akkor mindenkinek kapásból a Niva jut eszébe, ez a most bejelentett új Lada divatterepjáró azonban még nem a régi orosz négykerekes utódja. ","shortLead":"Ha Lada és terepjáró, akkor mindenkinek kapásból a Niva jut eszébe, ez a most bejelentett új Lada divatterepjáró...","id":"20181202_olcsobb_es_kenyelmesebb_lett_a_lada_uj_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbdd3d41-95ff-40ed-9ef1-a0f170c158b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6c6725-480f-4d47-a730-dae1c35a2070","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_olcsobb_es_kenyelmesebb_lett_a_lada_uj_divatterepjaroja","timestamp":"2018. december. 02. 08:21","title":"Olcsóbb és kényelmesebb lett a Lada új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten több negatív hírt is olvashatott volna kormánya teljesítményéről, ha nem lenne egy hozzá hű sajtóbirodalom, amely fehérnek mondja a feketét is. A kormányfőnek lehetősége lenne javítani a negatív hírek okán, de inkább a hír hordozóit szervezte át saját érdeke szerint. Ez itt a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten...","id":"20181202_Orban_honvedkorhaz_koraszulott_rabszolgatorveny_mediaosszevonasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f407247c-8041-460c-97d8-8272ba9df1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Orban_honvedkorhaz_koraszulott_rabszolgatorveny_mediaosszevonasok","timestamp":"2018. december. 02. 17:30","title":"A NER nemcsak hirdeti saját valóságát, de már olvasni sem akar másról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tudta, hol kell keresnie, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak.","shortLead":"A férfi tudta, hol kell keresnie, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak.","id":"20181203_Egy_volt_dolgozo_vitte_el_a_debreceni_idosotthon_lakoinak_osszes_penzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434527b4-3ac7-4bff-b686-88117a7326f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Egy_volt_dolgozo_vitte_el_a_debreceni_idosotthon_lakoinak_osszes_penzet","timestamp":"2018. december. 03. 10:40","title":"Egy volt dolgozó vitte el a debreceni idősotthon lakóinak összes pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Lehet Más a Politika (LMP) arra szóltja fel a kormányt, hogy állítsa le a Paks2 projektet és haladéktalanul mondja fel a beruházás szerződését - közölte szombaton az ellenzéki párt két társelnöke a Pécsett tartott villámcsődület keretében rendezett sajtótájékoztatón.","shortLead":"A Lehet Más a Politika (LMP) arra szóltja fel a kormányt, hogy állítsa le a Paks2 projektet és haladéktalanul mondja...","id":"20181202_LMP_Orbanek_csak_lopni_akarnak_Paks_2bol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb3988a-cfbb-439f-9f3c-8dd1e8e00c29","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_LMP_Orbanek_csak_lopni_akarnak_Paks_2bol","timestamp":"2018. december. 02. 09:38","title":"LMP: Orbánék csak lopni akarnak Paks 2-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]