[{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez azt jelenti, hogy relatíve kevés élelmiszert dobunk ki, fenntartható a mezőgazdaságunk, illetve az egészség és a táplálkozás alapján sem szerepeltünk rosszul a többi 66 vizsgált országhoz képest.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy relatíve kevés élelmiszert dobunk ki, fenntartható a mezőgazdaságunk, illetve az egészség és...","id":"20181201_A_legfenntarthatobb_elelmiszer_fogyasztok_koze_kerult_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6582fc25-dbed-4572-a426-caa888fb74df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_A_legfenntarthatobb_elelmiszer_fogyasztok_koze_kerult_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 01. 16:50","title":"Magyarország top 10-es listára került, olyan kevés ételt dobunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben pusztul – figyelmeztet Cristiana Pasca Palmer, az ENSZ Biodiverzitási Egyezményének teljesítéséért felelős ENSZ-titkárság vezetője.","shortLead":"Kihalási válsággal néz szembe a Föld, amelynek növény- és állatvilága a dinoszauruszok alkonya óta nem látott ütemben...","id":"20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9baa43e6-c0c2-4f01-8df0-bbe024c22319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc6ee9-9d22-4904-ae0e-55b01dd82cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_ensz_biodiverzitas_kihalasi_valsag","timestamp":"2018. december. 02. 20:13","title":"Arat a csendes gyilkos: a dinoszauruszok óta nem látott ütemben pusztulnak a Földön az állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","shortLead":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","id":"20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ce572-c87f-4f56-8897-98e66812b470","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","timestamp":"2018. december. 03. 10:47","title":"Kövér: Nem szeretem, de tisztelem Nagy Imrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6352922b-60fe-409b-b3a8-a2fde088279f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Honvéd védője fura módon próbálta utolérni a labdát. A nevet még leírni, nemhogy kiejteni is nehéz: Eyjafjallajökull A Qualcomm-vezér mindenesetre nagyon bízik ebben.