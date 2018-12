Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb vállalati döntés miatt a karácsonyi bevásárlási szezonban jó néhány, az árufeltöltői munkakörökben alkalmazott munkavállaló hagyhatja el a céget – tudta meg a Magyar Idők szakszervezeti forrásból.","shortLead":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb...","id":"20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e534e1da-de47-476c-8411-f69ad0e488cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","timestamp":"2018. december. 03. 09:12","title":"Árufeltöltők hagyhatják ott a Tescót a karácsonyi rohamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök már keresik.","shortLead":"A rendőrök már keresik.","id":"20181203_Halalra_gazoltak_egy_embert_Csemon_a_sofor_elszaladt_a_helyszinrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97487e5b-b11e-4e63-8b26-ed024f7d8f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Halalra_gazoltak_egy_embert_Csemon_a_sofor_elszaladt_a_helyszinrol","timestamp":"2018. december. 03. 21:54","title":"Halálra gázoltak egy embert Csemőn, a sofőr elszaladt a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f344ff5e-3aef-4295-8433-c9ce38c36e7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s okostelefon képességeinek demonstrálására sikeres 5G videohívást bonyolított az Oppo a WeChat üzenetküldő szolgáltatáson keresztül.","shortLead":"Az 5G-s okostelefon képességeinek demonstrálására sikeres 5G videohívást bonyolított az Oppo a WeChat üzenetküldő...","id":"20181204_oppo_sikeres_5g_videohivas_wechaten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f344ff5e-3aef-4295-8433-c9ce38c36e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c615eb46-5b13-47d6-b27a-4fb2a1ad31f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_oppo_sikeres_5g_videohivas_wechaten","timestamp":"2018. december. 04. 17:03","title":"Az Oppo ujja már a ravaszon van, demonstrálták is az 5G-s hívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b679ee9-f40d-497e-9373-55d9c4bc53ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","timestamp":"2018. december. 04. 12:02","title":"Több mint 30 év után összeáll az eredeti Dinamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","shortLead":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","id":"20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ce572-c87f-4f56-8897-98e66812b470","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","timestamp":"2018. december. 03. 10:47","title":"Kövér: Nem szeretem, de tisztelem Nagy Imrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Néhány hónapja Vörös József ügyvéd nevére került a vállalkozás, akiről tudni lehetett, hogy több szállal kötődik a volt felcsúti polgármesterhez és Orbán Viktorhoz is.","shortLead":"Néhány hónapja Vörös József ügyvéd nevére került a vállalkozás, akiről tudni lehetett, hogy több szállal kötődik a volt...","id":"20181204_Meszaros_Lorinc_megvasarolja_bizalmasatol_az_egykori_Simicskaagrarceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ad145b-3a8a-4c16-9d85-074858c5484e","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_Meszaros_Lorinc_megvasarolja_bizalmasatol_az_egykori_Simicskaagrarceget","timestamp":"2018. december. 04. 12:48","title":"Mészáros Lőrinc megvásárolja bizalmasától az egykori Simicska-agrárcéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f9e9cc-3eaa-4ea7-ada8-3b2d3229d69d","c_author":"Radnóti Zoltán","category":"itthon","description":"Ha a zsidó közösség csak saját magával törődik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe sodorja. Radnóti Zoltán főrabbi véleménye.","shortLead":"Ha a zsidó közösség csak saját magával törődik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe...","id":"20181204_Nem_igaz_hogy_csak_a_zsidok_szamitanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f9e9cc-3eaa-4ea7-ada8-3b2d3229d69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61b7bcc-5734-4640-ac20-bef31ce792a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nem_igaz_hogy_csak_a_zsidok_szamitanak","timestamp":"2018. december. 04. 16:15","title":"Radnóti Zoltán: Nem igaz, hogy csak a zsidók számítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056182ae-41c5-4d6f-9801-95b000637f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutya gazdája egy hullámvasút-szimulátor képernyőjéhez állt közel, az ebet pedig a nyakába vette, hogy kiderüljön, hogyan reagál a négylábú a látottakra.","shortLead":"A kutya gazdája egy hullámvasút-szimulátor képernyőjéhez állt közel, az ebet pedig a nyakába vette, hogy kiderüljön...","id":"20181203_virtualis_valosag_kutya_hullamvasut_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056182ae-41c5-4d6f-9801-95b000637f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559dd686-8c1e-4808-b5f2-71100ab53406","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_virtualis_valosag_kutya_hullamvasut_video","timestamp":"2018. december. 03. 11:33","title":"A nap videója: Így reagál egy kutya a virtuális valóságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]