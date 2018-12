Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0badfad9-8ec5-4831-9289-8a54f1c115b4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az amerikai elnöknél járt a három legnagyobb német autógyártó vállalat vezetősége, hogy egyeztessenek Donald Trumppal.","shortLead":"Az amerikai elnöknél járt a három legnagyobb német autógyártó vállalat vezetősége, hogy egyeztessenek Donald Trumppal.","id":"20181206_trump_nemet_autogyartok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0badfad9-8ec5-4831-9289-8a54f1c115b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0e418b-011e-4212-baf9-07d0fc16854f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_trump_nemet_autogyartok","timestamp":"2018. december. 06. 09:11","title":"Trump beígérte a német autógyártóknak, hogy nem szorongatja meg őket – legalábbis nem azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus maga akarja bevinni az ívet az épületbe a december 9-i demonstráción.","shortLead":"A politikus maga akarja bevinni az ívet az épületbe a december 9-i demonstráción.","id":"20181206_Propagandaellenes_peticioval_is_keszul_az_MTVA_szekhaza_ele_szervezett_tuntetesre_Hadhazy_Akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaefc84-3902-4176-873f-8f7d489e6d68","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Propagandaellenes_peticioval_is_keszul_az_MTVA_szekhaza_ele_szervezett_tuntetesre_Hadhazy_Akos","timestamp":"2018. december. 06. 14:57","title":"Propagandaellenes petícióval is készül az MTVA székháza elé szervezett tüntetésre Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi felügyelőt nevez ki a fejük fölé.","shortLead":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi...","id":"20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451875a6-2f46-4fd9-855d-dd3bc695c177","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","timestamp":"2018. december. 07. 08:44","title":"Lepedőn és injekciós tűn kénytelen spórolni a csőd szélén álló Dél-pesti Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Kapj rá!” kampány 200 millió forint értékű közbeszerzésén a Balásy-féle Lounge Design Kft. és a Balásy-féle New Land Media Kft. nyert. Flashmob, gerillakampány és vírusmarketing várható, de készül majd halas szalvéta, lufi és színes ceruza is.\r

\r

","shortLead":"A „Kapj rá!” kampány 200 millió forint értékű közbeszerzésén a Balásy-féle Lounge Design Kft. és a Balásy-féle New Land...","id":"20181205_100_tonna_pontyszelet_araert_nepszerusiti_a_halfogyasztast_Balasy_Gyula_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb9d5d2-b595-472a-a50d-1d61516512ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_100_tonna_pontyszelet_araert_nepszerusiti_a_halfogyasztast_Balasy_Gyula_cege","timestamp":"2018. december. 05. 14:22","title":"100 tonna pontyszelet áráért népszerűsíti a halfogyasztást Balásy Gyula cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.","shortLead":"A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.","id":"20181206_Theresa_May_akar_el_is_maradhat_a_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647e6fa4-f7a3-4e98-875f-2e7c60c0fd62","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Theresa_May_akar_el_is_maradhat_a_Brexit","timestamp":"2018. december. 06. 10:43","title":"Theresa May: Akár el is maradhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A letartóztatás okát még nem közölték a hatóságok, de az Egyesült Államokban például több ügyben is nyomoznak a Huawei ellen, például az Iránnal szembeni szankciók be nem tartása miatt.","shortLead":"A letartóztatás okát még nem közölték a hatóságok, de az Egyesült Államokban például több ügyben is nyomoznak a Huawei...","id":"20181206_Letartoztattak_a_Huaweivezert_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9baae7-e7e1-4a08-a6f5-f3d3590bca99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_Letartoztattak_a_Huaweivezert_Kanadaban","timestamp":"2018. december. 06. 05:51","title":"Letartóztatták a Huawei egyik vezetőjét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c7b1f-3fd6-4a75-82a7-aa00752a0a67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egyre több Finnországba induló repülőt töröltek, miután azzal hirdették az utat, hogy havas csodavilágot lehet megnézni. Van, ahol tavalyról raktak el havat, de 0 fok felett nem merik kivinni.","shortLead":"Egyre több Finnországba induló repülőt töröltek, miután azzal hirdették az utat, hogy havas csodavilágot lehet...","id":"20181205_Torlik_a_Lappfoldre_indulo_repuloket_a_brit_utazasi_irodak_mert_nincs_ho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b94c7b1f-3fd6-4a75-82a7-aa00752a0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa211e3-8978-43a7-a524-10950f2f5950","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Torlik_a_Lappfoldre_indulo_repuloket_a_brit_utazasi_irodak_mert_nincs_ho","timestamp":"2018. december. 05. 11:36","title":"Törlik a Lappföldre induló repülőket a brit utazási irodák, mert nincs hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c4cb3e-93ca-4194-8656-c9ea2a7dc156","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt üzemeltetőt egy éve rakta ki a tulajdonos ELMŰ az étteremből, a férfi perelt, nyert, visszatért, és székekkel, asztalokkal zárta körbe magát.","shortLead":"A volt üzemeltetőt egy éve rakta ki a tulajdonos ELMŰ az étteremből, a férfi perelt, nyert, visszatért, és székekkel...","id":"20181205_Visszatert_es_bezarta_magat_volt_ettermebe_a_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83c4cb3e-93ca-4194-8656-c9ea2a7dc156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83787c60-5e86-4f2e-b34c-50e478550858","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Visszatert_es_bezarta_magat_volt_ettermebe_a_ferfi","timestamp":"2018. december. 05. 20:27","title":"Visszatért, és bezárta magát volt éttermébe a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]