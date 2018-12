Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA nemrég döntött arról, hogy Európa Liga 2 munkanéven új sorozatot indít. A terv azonban egyszersmind leminősíti a magyar futballt.","shortLead":"Az UEFA nemrég döntött arról, hogy Európa Liga 2 munkanéven új sorozatot indít. A terv azonban egyszersmind leminősíti...","id":"20181207_Gyakorlatilag_szamuzik_a_magyar_csapatokat_az_Europaligabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0939bc10-2291-4321-a390-07289c300da8","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Gyakorlatilag_szamuzik_a_magyar_csapatokat_az_Europaligabol","timestamp":"2018. december. 07. 12:35","title":"Gyakorlatilag száműzik a magyar csapatokat az Európa ligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Sok milliárd folyt el holokauszt témájú projektekre, ám csak az üres házak szaporodtak.","shortLead":"Sok milliárd folyt el holokauszt témájú projektekre, ám csak az üres házak szaporodtak.","id":"201849__antiszemitizmus__sorsok_haza__pava_utca__ures_hazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24e6553-c9e9-432a-8b66-7fd265d286fd","keywords":null,"link":"/itthon/201849__antiszemitizmus__sorsok_haza__pava_utca__ures_hazak","timestamp":"2018. december. 08. 08:00","title":"Schmidt Mária saját fegyverével próbálta Heislert megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsó Zsolt szerint nem ő száműzte a Mikulást, mindez csak véletlen egybeesés volt.","shortLead":"Becsó Zsolt szerint nem ő száműzte a Mikulást, mindez csak véletlen egybeesés volt.","id":"20181206_Jo_jonak_lenni__mondta_a_fideszes_kepviselo_aki_a_sarokba_ultette_a_Mikulast_es_o_ajandekozott_helyette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fadf8ee-ec9e-4acd-beb7-bac946a60489","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Jo_jonak_lenni__mondta_a_fideszes_kepviselo_aki_a_sarokba_ultette_a_Mikulast_es_o_ajandekozott_helyette","timestamp":"2018. december. 06. 17:34","title":"Jó jónak lenni – mondta a fideszes képviselő, aki a sarokba ültette a Mikulást, és ő ajándékozott helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is mutatja, milyen előkelő vendégként fogadják a Budapestről száműzött egyetemet – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is...","id":"20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3820f52c-fee3-4d49-b052-96a1791c9254","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","timestamp":"2018. december. 06. 15:31","title":"CEU-költözés: Orbán az egyetlen nyertes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban az energiaszektorban és a bankoknál volt jellemző, hogy nemzetstratégiai jelentősége lett egy-egy ügyletnek. A versenytörvény 2013-as módosítása óta 21 ilyen kormánydöntés született.","shortLead":"Korábban az energiaszektorban és a bankoknál volt jellemző, hogy nemzetstratégiai jelentősége lett egy-egy ügyletnek...","id":"20181207_Nemzetstrategia_es_kozerdek_osszegyujtottuk_a_Fidesz_21_nagy_dobasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c072f2-71d3-45c6-9a93-f6dfd3c00b41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nemzetstrategia_es_kozerdek_osszegyujtottuk_a_Fidesz_21_nagy_dobasat","timestamp":"2018. december. 07. 11:40","title":"Egyetlen nemzetstratégiai ügylet volt idén Magyarországon: a médiabirodalom. Megnéztük, mi volt korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","shortLead":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","id":"20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14cb25-17b3-465e-94da-75b4707474f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","timestamp":"2018. december. 08. 08:12","title":"Hosszú Katinka beszélt a válásáról: \"Keményebb lettem, mint valaha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181208_Keresztfiu_Somogyban_vedelmi_penzt_szedett_az_altalanos_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e09883-8100-4661-a3f6-28581c1061e6","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Keresztfiu_Somogyban_vedelmi_penzt_szedett_az_altalanos_iskolaban","timestamp":"2018. december. 08. 13:07","title":"Keresztfiú Somogyban: védelmi pénzt szedett az általános iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"20:30 helyett 21:40-kor indul az utolsó metró december 13-án - történetesen azon az estén, amikor a Vidi is játszik. A 3-as metró felújításának kezdete óta sosem volt még rá példa, hogy a pótlási időpontokat így módosítsák, annyira azonban nem volt nagyvonalú a BKK, hogy a pótlás előtt bevett 23:30 körüli üzemzárást állítsák vissza.","shortLead":"20:30 helyett 21:40-kor indul az utolsó metró december 13-án - történetesen azon az estén, amikor a Vidi is játszik...","id":"20181207_Meccset_jatszik_a_Vidi_atszerveztek_a_metropotlast_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72860d67-aa3f-4559-a10f-25416f4c9406","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Meccset_jatszik_a_Vidi_atszerveztek_a_metropotlast_is","timestamp":"2018. december. 07. 20:43","title":"Meccset játszik a Vidi, átszervezték a metrópótlást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]