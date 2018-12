Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös videóban magyarázza el, miért rossz a modern televíziók képe.
Kevesen tudják, de van egy beállítás a tévékben, amit ha kikapcsol, jobb lesz a kép
2018. december. 07. 09:03

A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet próbálni az év egyik legjobb videojátékát.
Ingyen ki lehet próbálni az év egyik legjobb játékának tartott Shadow of the Tomb Raidert
2018. december. 06. 21:33

A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017. Kft.-t, hogy árulja el a már rég nem aktuális információkat.
20 hónappal a vizes vb után megtudhatjuk, hogy kapták meg Hosszú Katinkáék a Duna Arénát
2018. december. 06. 10:41

Emberemlékezet óta nem készült magyar remake nemzetközi filmsikerből (vagy egyenesen soha), és ha ez teljesítmény, hát a BÚÉK tisztességesen elvégezte feladatát. Goda Krisztina és Divinyi Réka kiváló hazai színészeket kért fel virtuális üvegezésre, de a film igazán csak azok számára lehet izgalmas, akik nem látták az eredetit. És azok számára, akik képtelenek lennének elfogadni, ha a barátjukról kiderülne, hogy meleg. Kritika.
A magyarok is hazudnak, de nálunk nagyobbat szól egy coming out
2018. december. 07. 15:00

Kihalás fenyegeti Ausztrália egyik apró erszényesét, az északi patkánykengurut, amelynek mára mindössze két populációja maradt a vadonban – figyelmeztet a WWF természetvédelmi szervezet.
Aranyos, de már nem sokáig: kihalhatnak a minikenguruk
2018. december. 07. 15:03

Karbantartás lesz.
Nem lehet majd elérni az Ügyfélkaput szombaton
2018. december. 07. 15:36

98 milliót emésztett fel eddig a paksi atomerő, 80 százalékára orosz hitelt vett fel Magyarország.
Süli: egy fillérrel sem tartozunk az oroszoknak
2018. december. 06. 11:08

A fideszes médiagólem létrehozásával harmincmilliárd forint értékű vagyonról mondtak le az érintettek. A Liszkay Gábor vezette médiavállalkozás azonban ingatag lábakon áll: az alapítvány nem lehet ellenzékben, különben összeomlik. A Liszkay Gábor...
Nem kellett lófej a párnára, hogy a fideszes médiavállalkozók tudják a kötelességüket
2018. december. 06. 15:56