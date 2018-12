Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","id":"20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc61b2-3088-4dc1-8f31-15e121c23bf3","keywords":null,"link":"/elet/20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","timestamp":"2018. december. 15. 12:39","title":"Erre is gondoljon, ha karácsonyi fénydekorációt vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1d9814-7089-44a8-b126-f1681d458e89","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fel kell venni a harcot az illiberális gazdaságpolitikával szemben. Az Európai Központi Bank elnöke, Mario Draghi hazájában arról beszélt: bár egyre népszerűbbek az illiberális ideológiák, de azok nem képesek megoldani Európa gazdasági problémáit.","shortLead":"Fel kell venni a harcot az illiberális gazdaságpolitikával szemben. Az Európai Központi Bank elnöke, Mario Draghi...","id":"20181216_Beszolt_Orbannak_es_elvbaratainak_az_europai_fobankar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1d9814-7089-44a8-b126-f1681d458e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d31cc15-521e-4eca-9f4d-993b4277e83f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Beszolt_Orbannak_es_elvbaratainak_az_europai_fobankar","timestamp":"2018. december. 16. 08:40","title":"Beszólt Orbán elvbarátainak az európai főbankár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","shortLead":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","id":"20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac6f7e8-e772-4614-8b57-2d9fa278c7f7","keywords":null,"link":"/sport/20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","timestamp":"2018. december. 15. 13:54","title":"Két Vidi-játékos az Európa Liga álomcsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-ben ígért fürdőt a pécsieknek Orbán Viktor, a projekt azóta nem indult el, a hozzá kapcsolódó sportcsarnok pedig Páva Zsolt polgármester szerint nem is fog megépülni. A közgyűlésen Páva egy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-hez köthető furcsa pénzmozgásáról is beszélt.","shortLead":"2015-ben ígért fürdőt a pécsieknek Orbán Viktor, a projekt azóta nem indult el, a hozzá kapcsolódó sportcsarnok pedig...","id":"20181215_A_fideszes_varos_ahol_nemhogy_a_furdo_de_meg_a_sportcsarnok_sem_epul_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c945a-e038-4b0e-aef0-65c5406abfbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_A_fideszes_varos_ahol_nemhogy_a_furdo_de_meg_a_sportcsarnok_sem_epul_meg","timestamp":"2018. december. 15. 14:46","title":"A fideszes város, ahol nemhogy a fürdő, de még a sportcsarnok sem épül meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok rendszerének átalakítását.","shortLead":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok...","id":"20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8e909b-2d84-4b5a-a07c-0d2f5e189967","keywords":null,"link":"/sport/20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","timestamp":"2018. december. 15. 16:15","title":"Rendesen átalakítják az európai kézilabdakupákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48025857-fc50-4775-9015-4e357ddb01c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan a kocsikulcs is felesleges. ","shortLead":"Lassan a kocsikulcs is felesleges. ","id":"20181217_Ujjlenyomattal_lehet_majd_inditani_a_Hyundaiokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48025857-fc50-4775-9015-4e357ddb01c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14581d4-0384-4b86-8e6c-fe85d445e0c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Ujjlenyomattal_lehet_majd_inditani_a_Hyundaiokat","timestamp":"2018. december. 17. 10:19","title":"Ujjlenyomattal lehet majd nyitni és indítani a Hyundai-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan várható","shortLead":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan...","id":"20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df44fb60-7cd0-4695-ab9c-6608f2ab3bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","timestamp":"2018. december. 16. 15:40","title":"Helyenként mínusz 10 foknál is hidegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két duó és egy énekes jutott a döntőbe. A mentorok felől nézve: ByeAlex csapott össze Gáspár Lacival. Végül a nézők döntöttek. Újra egy zenekar lett a győztes.



","shortLead":"Két duó és egy énekes jutott a döntőbe. A mentorok felől nézve: ByeAlex csapott össze Gáspár Lacival. Végül a nézők...","id":"20181215_Vege_megvan_az_idei_XFaktor_gyoztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7051003a-1a37-4776-aee8-e4e59a28bd97","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Vege_megvan_az_idei_XFaktor_gyoztese","timestamp":"2018. december. 15. 23:23","title":"Vége: megvan az idei X-Faktor győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]