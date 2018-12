Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol a tüntetésekről.

Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Mint azt megírtuk, címlapon számolt be a BBC a magyarországi tüntetésekről és az MTVA székházában az ellenzéki képviselőkkel történt eseményekről, ez pedig főleg a brit közszolgálati média magyarországi tudósítójának, Nich Thorpe-nak köszönhető.

Thorpe hétfő este is ott volt a Kunigunda útjánál a tüntetésen, ahol a hvg.hu-nak azt mondta, nem is tudta, hogy címlapra került az anyag, mert nem volt ideje megnézni, de szerinte ez azért történhetett, mert az emberek meglepődtek, hogy Magyarországon is tüntetések voltak. Mint mondta, már mindenki hozzászokott az elmúlt hetek francia tüntetéseihez, Nagy-Britanniában pedig amúgy a Brexit foglalkoztatja az embereket.

"Az embernek Európában sokszor az az érzése, hogy a tiltakozások elterjednek a kontinesen, és bár országonként sok a különbség, vannak közös témák is" - mondta, hozzátéve, hogy az érzés, hogy a dolgozókat magára hagyta az értelmiség főleg Franciaországra volt igaz, míg a mostani magyar tüntetéseket az egység jellemzi. Szerinte ez a mostani eseményeket az elmúlt évek szórványos tiltakozásainál is különlegesebbé teszi. "Soha nem láttam ilyen egységet balról jobbra az egész politikai spektrumon, és ez szerintem a túlóratörvény miatt van" - mondta.

A köztévé színvonaláról szólva Thorpe elmesélte, hogy néhány éve felkérték, hogy három hónapig hallgassa a Kossuth Rádiót és fogalmazzon meg javaslatokat vele kapcsolatban. Mint mondta, akkor a rádió relatíve objektív volt, de eléggé unalmas is, és a fiatalabb közönséget akarták volna bevonzani, ő erre tett néhány javaslatot a BBC-módszereket is alapul véve. Mint mondta, ezek némelyikét megfogadták, némelyiket nem, de azóta a Kossuth Rádió és az állami televízió is a kormány szócsövévé vált. "Sokan az országban a közmédiára hagyatkoznak, a közmédiának a közt kellene szolgálnia és nem állást foglalni egy-egy párt, vagy a kormány mellett, ezért szényen, ha mégis ezt teszik" - mondta.

Arról, hogy meddig maradhatnak a magyar események a BBC címoldalán Thorpe úgy vélekedett, hogy ez nem is azon múlik, hogy a magyar tüntetésekkel mi lesz, hanem hogy a világban mi történik.

"De Magyarország benne van a hírekben. Orbán Viktor egyik nagy eredménye, hogy igazságosak legyünk vele, hogy Magyarországot híressé tette, bár néhányan jobban szeretnék, ha máshogy legyen híres. Viszont egyre több turista jön ide, Magyarország egy népszerű hely, milliók jönnek ide világszerte, mert tudják, hogy ez milyen szép város, milyen szép ország, milyen vendégszeretőek az emberek, ezért most az emberek kíváncsiak, hogy mi történik. Ezek figyelemreméltó jelenetek, ezért megteszem, ami tőlem telik, hogy beszámoljak róluk olyan hitelesen, ahogy tudok" - mondta.