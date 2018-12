Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f4f5cd2-0ba6-4a52-91f9-d524a960ec8c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület megsemmisített egy paragrafust, amely szerinte sértette a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő jogot","shortLead":"A testület megsemmisített egy paragrafust, amely szerinte sértette a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő...","id":"20181220_Alkotmanybirosag_Nem_lehet_ures_formasagga_tenni_a_fellebbezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f4f5cd2-0ba6-4a52-91f9-d524a960ec8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb22afc-5ab5-4120-9608-93f34506f936","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Alkotmanybirosag_Nem_lehet_ures_formasagga_tenni_a_fellebbezest","timestamp":"2018. december. 20. 15:57","title":"Alkotmánybíróság: Nem lehet üres formasággá tenni a fellebbezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Negyedik éve zárul többlettel Németország költségvetése, idén több mint 10 milliárd euró plusszal gazdálkodhat Olaf Scholz pénzügyminiszter – tudta meg a Handelsblatt című gazdasági lap. Még az sem kizárt, hogy a többlet eléri a 12,5 milliárd eurót, vagyis a 2015-ös rekordot! A szigorú szociáldemokrata pénzügyminiszter akár boldog is lehetne, de nem az, ugyanis mindenki pénzt kér tőle.","shortLead":"Negyedik éve zárul többlettel Németország költségvetése, idén több mint 10 milliárd euró plusszal gazdálkodhat Olaf...","id":"20181220_A_nemetek_nagyon_nem_szeretnenek_sok_kicsi_Trumpot_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc5cd39-7a1c-4611-86f2-dc92f10f7f8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_A_nemetek_nagyon_nem_szeretnenek_sok_kicsi_Trumpot_Europaban","timestamp":"2018. december. 20. 13:42","title":"A németek nagyon nem szeretnének sok kicsi Trumpot Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3a63fd-71aa-4c7e-9132-1dcf4b21c43c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon több demonstrációt is szerveznek még karácsony előtt.","shortLead":"A Facebookon több demonstrációt is szerveznek még karácsony előtt.","id":"20181219_Tobb_europai_nagyvarosban_is_tuntetnek_magyarok_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d3a63fd-71aa-4c7e-9132-1dcf4b21c43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e03bdd-1934-4ce3-9646-9aaa39ac4a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tobb_europai_nagyvarosban_is_tuntetnek_magyarok_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2018. december. 19. 11:07","title":"Több európai nagyvárosban is tüntetnek magyarok a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","shortLead":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","id":"20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8050bd-5696-4da7-b242-37d4fe751321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","timestamp":"2018. december. 19. 14:53","title":"22 millió forintért karácsonyozik az ITM, jól ismert cég nyerte el a szervezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d614e1-9f7c-4eaa-a368-9770d7ed6b95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google úgy gondolta, karácsony alkalmából népszerűsíti kicsit a hangalapú szolgáltatását, a Google Assistantet. A végeredmény zseniális lett.","shortLead":"A Google úgy gondolta, karácsony alkalmából népszerűsíti kicsit a hangalapú szolgáltatását, a Google Assistantet...","id":"20181220_google_assistant_reszkessetek_betorok_macaulay_culkin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d614e1-9f7c-4eaa-a368-9770d7ed6b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc8156-0608-427c-92c4-9efe8cc52de4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_google_assistant_reszkessetek_betorok_macaulay_culkin","timestamp":"2018. december. 20. 09:03","title":"Az év videója: A Google újraforgatta a Reszkessetek, betörők!-et Macaulay Culkinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eredetileg januártól emelték volna be az oltási programba, de az emberierőforrás-minisztérium késik a beszerzésre vonatkozó tender kiírásával.","shortLead":"Eredetileg januártól emelték volna be az oltási programba, de az emberierőforrás-minisztérium késik a beszerzésre...","id":"20181220_baranyhimlo_kotelezo_vedooltas_emmi_kozbeszerzes_csuszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38c519e-bb8e-4deb-837f-1f916214c856","keywords":null,"link":"/elet/20181220_baranyhimlo_kotelezo_vedooltas_emmi_kozbeszerzes_csuszas","timestamp":"2018. december. 20. 12:41","title":"Csak jövő ősztől lesz kötelező a bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507c3515-b0fe-4af9-8d91-35d32b8fea6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta kifizetni a taxiját, mástól kért rá pénzt. ","shortLead":"Nem tudta kifizetni a taxiját, mástól kért rá pénzt. ","id":"20181220_Sikkasztas_miatt_keresnek_egy_ferfit_aki_penzt_kert_egy_vadidegentol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=507c3515-b0fe-4af9-8d91-35d32b8fea6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0a1c28-e0aa-4526-8120-7f9d9ce7cdee","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Sikkasztas_miatt_keresnek_egy_ferfit_aki_penzt_kert_egy_vadidegentol","timestamp":"2018. december. 20. 15:49","title":"Sikkasztás miatt keresnek egy férfit, aki pénzt kért egy vadidegentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész, Renzo Piano ingyen készítette el a terveket a Morandi-viadukt helyére kerülő hídhoz.","shortLead":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész...","id":"20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2667ee7-fd37-45bb-9844-ea603b3aca9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","timestamp":"2018. december. 20. 11:40","title":"Gyönyörű híd épül a genovai katasztrófában összeomlott viadukt helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]