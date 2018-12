Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56fbe0b3-a08a-4ae4-860f-55f299be13ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összesen 2,6 milliárd forintból hozzák ki a tanuszodák üzemeltetését.","shortLead":"Összesen 2,6 milliárd forintból hozzák ki a tanuszodák üzemeltetését.","id":"20181219_Kihirdettek_ki_uzemeltetheti_az_orszag_tanuszodait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56fbe0b3-a08a-4ae4-860f-55f299be13ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113ebf27-6608-4706-897b-b225c7a8a45f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Kihirdettek_ki_uzemeltetheti_az_orszag_tanuszodait","timestamp":"2018. december. 19. 19:58","title":"Kihirdették, ki üzemeltetheti az ország tanuszodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d5ef65-c756-4327-bc73-e498c03ca6d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","timestamp":"2018. december. 19. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár – december 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b7d60-a550-4062-9503-10b510fee005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előre megállapodott négy cég, melyik helyen ki nyerheti a közbeszerzést, még szándékosan túlárazott pályázatokkal is segítették egymást.","shortLead":"Előre megállapodott négy cég, melyik helyen ki nyerheti a közbeszerzést, még szándékosan túlárazott pályázatokkal is...","id":"20181219_Szazmillios_buntetest_kaptak_a_csalo_kutfurok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447b7d60-a550-4062-9503-10b510fee005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31334ab0-faba-4d51-9ba4-dc5b1d6255cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Szazmillios_buntetest_kaptak_a_csalo_kutfurok","timestamp":"2018. december. 19. 15:19","title":"Százmilliós büntetést kaptak a csaló kútfúrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1800aa0-027b-4f10-837a-d384af2e4201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A távozó politikust januárban várhatóan minden további nélkül bíróság elé fogják állítani.","shortLead":"A távozó politikust januárban várhatóan minden további nélkül bíróság elé fogják állítani.","id":"20181220_Korrupcio_es_penzmosas_vademeles_a_brazil_elnok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1800aa0-027b-4f10-837a-d384af2e4201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd2c49e-6280-4740-a2e8-c99c55fa2923","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Korrupcio_es_penzmosas_vademeles_a_brazil_elnok_ellen","timestamp":"2018. december. 20. 07:18","title":"Korrupció és pénzmosás: vádemelés a brazil elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15462956-03ab-495a-bf4b-2f586c35fbec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az idei utolsó frissítését kapta meg kedden délelőtt az Instagram, ami több újdonságot is hozott az alkalmazásba.","shortLead":"Valószínűleg az idei utolsó frissítését kapta meg kedden délelőtt az Instagram, ami több újdonságot is hozott...","id":"20181218_instagram_tortenetek_elo_video_visszaszamlalas_matrica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15462956-03ab-495a-bf4b-2f586c35fbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380be9b5-231a-4dd4-8440-2f6fa97fc97e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_instagram_tortenetek_elo_video_visszaszamlalas_matrica","timestamp":"2018. december. 18. 19:18","title":"Szokott Instagramozni? Frissítsen rá az appra, több újdonság is került bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróságon megbukott az Origo karaktergyilkossággal próbálkozó anyaga, amit szokásuk szerint a lakájmédia egy másik lapjától vettek át, hogy a kampányhajrában lejárassák az akkor még előzetesben lévő, de a választásokon induló Czeglédy-t. Az egyelőre nem jogerős, elsőfokú ítéletben a törvényszék helyreigazításra kötelezte a portált, vagyis le kell hozniuk, miben hazudtak. Mindössze egy állításukat tudták alátámasztani úgy, hogy tanúként Zuschlag Jánost vetették be.","shortLead":"A bíróságon megbukott az Origo karaktergyilkossággal próbálkozó anyaga, amit szokásuk szerint a lakájmédia egy másik...","id":"20181219_Pert_nyert_Czegledy_Csaba_a_lejaratasara_hajto_Origo_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d46ba7-ecee-4abe-bdd1-b5dabd75d563","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Pert_nyert_Czegledy_Csaba_a_lejaratasara_hajto_Origo_ellen","timestamp":"2018. december. 20. 09:38","title":"Czeglédy Csaba behúzott egyet a lejáratására hajtó Origónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"","category":"elet","description":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi tanításától – derül ki a HVG által megkérdezett bencés atyák és evangélikus püspök helyzetértékeléséből.","shortLead":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi...","id":"20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591710dc-79d3-48fc-9d44-eb1ce106fa83","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Fabinyi: Nem kell a kormány bosszúállását feltételezni segítő szándékú vélemény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","shortLead":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","id":"20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4497a81-6b67-4ac2-9b20-ec6a92a48320","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","timestamp":"2018. december. 18. 17:24","title":"Még két hétig ingyenes a legújabb autópálya-szakaszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]