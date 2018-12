Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hogyan lehet maroknyi embercsoporttal komplett tömegek gondolkodására és viselkedésére hatást gyakorolni? Íme három közelmúltbeli mozgalom tapasztalatai, amik az üzleti élet szereplőinek is segíthetnek.
Hogyan változtathatjuk meg a világot? És mi lesz, ha elértük a célunkat?
2018. december. 20. 13:15

Ez lehet az első lépés a 17 éve húzódó háború lezárása felé.
Az Egyesült Államok megkezdi katonái kivonását Afganisztánból
2018. december. 21. 05:31

A természetes fogyás 0,5 százalékkal, 169 fővel csökkent 2017 első tíz hónapjához képest.
Mérsékeltebben fogy a magyar
2018. december. 21. 09:22 És mi lesz, ha elértük a célunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ez lehet az első lépés a 17 éve húzódó háború lezárása felé.","shortLead":"Ez lehet az első lépés a 17 éve húzódó háború lezárása felé.","id":"20181221_Az_Egyesult_Allamok_megkezdi_katonai_kivonasat_Afganisztanbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0558a43-441a-4c75-bcf0-0ae502082d0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Az_Egyesult_Allamok_megkezdi_katonai_kivonasat_Afganisztanbol","timestamp":"2018. december. 21. 05:31","title":"Az Egyesült Államok megkezdi katonái kivonását Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A természetes fogyás 0,5 százalékkal, 169 fővel csökkent 2017 első tíz hónapjához képest.","shortLead":"A természetes fogyás 0,5 százalékkal, 169 fővel csökkent 2017 első tíz hónapjához képest.","id":"20181221_Mersekeltebben_fogy_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f7ae8c-a517-4540-bbf9-bb00adf0b54b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Mersekeltebben_fogy_a_magyar","timestamp":"2018. december. 21. 09:22","title":"Mérsékeltebben fogy a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3e9b6-904b-4e37-8fd5-5d19a1514a14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendes fizetésük dupláját, de szerencsés esetben akár a 3-4-szeresét is ki tudják alkudni azok a külföldön dolgozó magyarok, akik nem jönnek haza karácsonyozni. A rendes fizetésük dupláját, de szerencsés esetben akár a 3-4-szeresét is ki tudják alkudni azok a külföldön dolgozó magyarok, akik nem jönnek haza karácsonyozni. Arról meséltek: nem könnyű ilyenkor a családtól távol, de legalább új oldaláról ismerhetik meg a várost, ahol élnek, és még a munkahelyükön is kikapcsolhatják a karácsonyi zenét.
Van az a pénz, amiért megéri külföldön maradni karácsonykor
2018. december. 22. 07:00

De kap a várpalotai Trianon Múzeum Alapítvány is.
12 milliárdot ad a kormány az esztergomi bazilika felújítására
2018. december. 21. 08:50 ","shortLead":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma.
Havonta száz titkos megfigyelést engedélyezett idén az állam
2018. december. 21. 12:45

Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.
LMP: A harc csak most kezdődik
2018. december. 20. 17:24

A rendőrség szerint a balesetet az autóbusz sofőrjének figyelmetlensége okozta.
Fotók jöttek a Szerbiában kettévágott busz balesetéről
2018. december. 21. 15:55