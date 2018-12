Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott kijelzős mobilját.","shortLead":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott...","id":"20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aaee44-368c-4ae1-889f-40554841f523","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","timestamp":"2018. december. 27. 08:03","title":"A Honor sem maradt le: megjött a lyukasztott kijelzős V20 csúcstelefon, 48 megapixeles kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok rendkívüli parlamenti ülésnapot kezdeményeznek, hangsúlyozva: a Fidesz nem korlátozhatja önkényesen a jogaikat.","shortLead":"Az ellenzéki pártok rendkívüli parlamenti ülésnapot kezdeményeznek, hangsúlyozva: a Fidesz nem korlátozhatja önkényesen...","id":"20181227_ellenzek_rendkivuli_parlamenti_ulesnap_kover_laszlo_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6435f976-31b1-4fa5-a2d1-f1c189666a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_ellenzek_rendkivuli_parlamenti_ulesnap_kover_laszlo_fidesz","timestamp":"2018. december. 27. 17:02","title":"Nem engedi el a túlóratörvényt az ellenzék: itt az újabb lépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Van-e esély megmenteni azokat, akiket zsarolással, átveréssel, fenyegetésekkel rabszolgává tesznek ma Magyarországon? Meg lehet-e akadályozni, hogy a „felszabadított” áldozat ne kerüljön ismét csapdahelyzetbe? És mit kockáztat az, aki megtöri a hallgatást, és beszélni kezd?","shortLead":"Van-e esély megmenteni azokat, akiket zsarolással, átveréssel, fenyegetésekkel rabszolgává tesznek ma Magyarországon...","id":"20181227_Levettem_a_szemuvegem_hogy_ha_kapok_egy_pofont_ne_torjon_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a874af7-84f5-4923-a1ba-1a6fd4e7a828","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Levettem_a_szemuvegem_hogy_ha_kapok_egy_pofont_ne_torjon_ossze","timestamp":"2018. december. 27. 21:00","title":"Azt ígérik neki, családja lesz, aztán rádöbben, hogy átverték, és már rabszolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","shortLead":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","id":"20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d25700-8d2f-4350-8944-49ce5765603b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","timestamp":"2018. december. 28. 11:24","title":"Konvektorcserére ad pénzt jövőre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8a5d29-15ab-4ca9-a09f-0502951fafe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt Fisher egyik kedvenc száma. ","shortLead":"Ez volt Fisher egyik kedvenc száma. ","id":"20181227_Carrie_Fisher_Billie_Lourd_halal_dal_Instagram_emlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8a5d29-15ab-4ca9-a09f-0502951fafe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5258a008-8cbf-4d20-887d-7b5bd5962d0b","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Carrie_Fisher_Billie_Lourd_halal_dal_Instagram_emlekezes","timestamp":"2018. december. 27. 17:12","title":"Carrie Fisher lánya megható dallal emlékszik két éve elhunyt édesanyjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab2d53-f7a6-436d-9d2a-077b2c9260a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hordóformájú eszközben, a hullámokon sodródva akar átkelni az Atlanti-óceánon egy francia férfi. A 71 éves Jean-Jacques Savin egy űrkabinhoz hasonló szerkezetben kezdte meg szerdán az utat a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetről. \r

","shortLead":"Hordóformájú eszközben, a hullámokon sodródva akar átkelni az Atlanti-óceánon egy francia férfi. A 71 éves Jean-Jacques...","id":"20181226_Hordoban_kel_at_az_Atlantioceanon_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebab2d53-f7a6-436d-9d2a-077b2c9260a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312144f1-c3cb-46d4-8712-2d9ed7c1f055","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Hordoban_kel_at_az_Atlantioceanon_egy_ferfi","timestamp":"2018. december. 26. 18:54","title":"Gigakapszulában hánykolódva kel át az Atlanti-óceánon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47ea787-a23f-4f6d-9e77-0e5abf9a0f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Édes pezsgőket tesztelt a hatóság, és azt is megmondták, melyik ízlett a kóstolócsapatnak a leginkább. ","shortLead":"Édes pezsgőket tesztelt a hatóság, és azt is megmondták, melyik ízlett a kóstolócsapatnak a leginkább. ","id":"20181227_Megmondta_a_Nebih_melyik_a_legjobb_edes_pezsgo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47ea787-a23f-4f6d-9e77-0e5abf9a0f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84a2166-2d04-46cf-be6a-e8880789d879","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Megmondta_a_Nebih_melyik_a_legjobb_edes_pezsgo","timestamp":"2018. december. 27. 08:55","title":"Megmondta a Nébih, melyik a legjobb édes pezsgő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti voksolás választási kampány időszaka.\r

