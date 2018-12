Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"cb170586-3b2b-4ad9-912d-f63e1d88db29","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Talányos az eredete a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum látványosságának, az ágaskodó lovat megzabolázó alakot ábrázoló, alig 24 centiméteres bronzszobornak, amelyet január 6-ig lehet megtekinteni.","shortLead":"Talányos az eredete a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum látványosságának, az ágaskodó...","id":"201844__leonardo_da_vinci__reneszansz_rejtely__szepmuveszeti_muzeum__hullamlovas","timestamp":"2018. december. 27. 16:10","title":"Nyugodtan hihetjük, hogy egy Leonardo-szobor van a Szépművészetiben"},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra.

","shortLead":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra. \r

","id":"20181227_Video_Probababakon_mutatta_be_a_rendorseg_hogy_mi_tortenik_ha_ovatlanul_raketazunk","timestamp":"2018. december. 27. 14:30","title":"Videó: Próbababákon mutatta be a rendőrség, hogy mi történik, ha óvatlanul rakétázunk"},{"available":true,"c_guid":"620aecc7-f483-41f2-95ed-e0e82faac66e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a színésznők legfiatalabb generációja – öntudatosak, karakteresek és szépek. És mi idén megmutattuk őket.","shortLead":"Itt a színésznők legfiatalabb generációja – öntudatosak, karakteresek és szépek. És mi idén megmutattuk őket.","id":"20181226_Be_tud_fogadni_ennyi_tehetseget__Ok_a_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok","timestamp":"2018. december. 26. 20:00","title":"Ők a legmenőbb fiatal magyar színésznők: be tud fogadni ennyi tehetséget?"},{"available":true,"c_guid":"80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni a sportklubok, mint egy idénnyel korábban – írja a G7.","shortLead":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni...","id":"20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","timestamp":"2018. december. 27. 11:56","title":"Kevesebb közpénz landolhat a sportkluboknál"},{"available":true,"c_guid":"bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a posztban nem említi Orbán nevét, egyértelműen róla van szó.","shortLead":"Bár a posztban nem említi Orbán nevét, egyértelműen róla van szó.","id":"20181227_Nagy_Imre_unkokaja_a_Facebookon_duhong_amiert_Orban_a_Varba_koltozik","timestamp":"2018. december. 27. 10:50","title":"Nagy Imre unokája a Facebookon dühöng, amiért Orbán a Várba költözik"},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","shortLead":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","id":"20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","timestamp":"2018. december. 25. 19:43","title":"Gyorsan elszórt 72 milliárd forintot év vége előtt a kormány"},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyenkor szokásosnál 14 fokkal van melegebb jelenleg Ausztrália déli részein. ","shortLead":"Az ilyenkor szokásosnál 14 fokkal van melegebb jelenleg Ausztrália déli részein. ","id":"20181227_Extrem_hoseg_tarolja_le_Ausztraliat_49_fokot_mertek","timestamp":"2018. december. 27. 12:58","title":"Extrém hőség tarolja le Ausztráliát, 49 fokot mértek"},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A komikus egy meglepetést is tartogat.","shortLead":"A komikus egy meglepetést is tartogat.","id":"20181227_Tovabbra_sincs_jol_Sas_Jozsef_de_lesz_szilveszteri_kabare","timestamp":"2018. december. 27. 06:50","title":"Továbbra sincs jól Sas József, de lesz szilveszteri kabaré"}