Medián: A Fidesz egy hónap alatt visszaszerezte az összes elbizonytalanodó támogatóját

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szőlő aranyszínű sárgaság fertőzése miatt növény-egészségügyi zárlatot rendelt el a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs déli városrészeiben és több szomszédos településen.","shortLead":"A szőlő aranyszínű sárgaság fertőzése miatt növény-egészségügyi zárlatot rendelt el a Baranya Megyei Kormányhivatal...","id":"20181106_pecs_szolo_aranyszinu_sargasag_noveny_egeszsegugyi_zarlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3326e96-bdac-480b-9dee-797b369dd812","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_pecs_szolo_aranyszinu_sargasag_noveny_egeszsegugyi_zarlat","timestamp":"2018. november. 06. 15:42","title":"Veszélyes szőlőpusztító fertőzés érte el Pécset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolót egy vizsgálat után végül eltávolították az intézetből. ","shortLead":"Az ápolót egy vizsgálat után végül eltávolították az intézetből. ","id":"20181106_Kikotozte_az_apoltakat_egy_Nograd_megyei_pszichiatriai_otthon_gondozonoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90ea5d-9272-4a06-bee6-cb281193cda7","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Kikotozte_az_apoltakat_egy_Nograd_megyei_pszichiatriai_otthon_gondozonoje","timestamp":"2018. november. 06. 09:02","title":"Kikötözte az ápoltakat egy Nógrád megyei pszichiátriai otthon gondozónője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","shortLead":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","id":"20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8981d9d7-1e0a-40d9-8568-2bb4f853aa4e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","timestamp":"2018. november. 06. 11:41","title":"Őrület: taxiba szállt egy perui láma - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","shortLead":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","id":"20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d839a-6cad-45d4-8532-a7cecb4f9abb","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","timestamp":"2018. november. 07. 06:42","title":"Agyondolgoztatott, képzetlen boltosokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23209d-37a0-47c0-bd6d-857590e45e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok 90 százalékának nincs végrendelete, aki pedig rögzítené végakaratát, nincs tisztában a végrendelkezés szabályaival — derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített online felmérésből. Sok a tévhit a szóbeli végrendelkezéssel és az öröklésből való kitagadással kapcsolatban is.","shortLead":"A magyarok 90 százalékának nincs végrendelete, aki pedig rögzítené végakaratát, nincs tisztában a végrendelkezés...","id":"20181106_Kevesen_es_helytelenul_vegrendelkeznek_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad23209d-37a0-47c0-bd6d-857590e45e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff9130e-e857-4ac3-9634-cd972dbdeece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Kevesen_es_helytelenul_vegrendelkeznek_a_magyarok","timestamp":"2018. november. 06. 12:37","title":"Kevesen és helytelenül végrendelkeznek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b24045-990f-4a7c-b204-08dc29980339","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak egy számítógépre van szükségük azoknak, akik kihasználnák a Bungie és az Activision Blizzard közös akcióját, amelynek keretében most néhány napig ingyen lehet letölteni az egyébként nem olcsó Destiny 2-t.","shortLead":"Csak egy számítógépre van szükségük azoknak, akik kihasználnák a Bungie és az Activision Blizzard közös akcióját...","id":"20181105_destiny_2_ingyen_pc_jatek_bungie_activision_blizzard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b24045-990f-4a7c-b204-08dc29980339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e6ef6d-ebc6-45ff-b939-33c84d8f7239","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_destiny_2_ingyen_pc_jatek_bungie_activision_blizzard","timestamp":"2018. november. 05. 20:03","title":"Töltse le, amíg lehet: 13 000 forint helyett rövid ideig ingyen van a 100-ból 85 pontot kapott játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918baa3-ce41-44ba-a521-b1df0023f6cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cápaszakértők értetlenül állnak az eset előtt.","shortLead":"A cápaszakértők értetlenül állnak az eset előtt.","id":"20181106_Harmadszor_tamadtak_capak_ugyanazon_az_ausztral_strandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a918baa3-ce41-44ba-a521-b1df0023f6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68487c4b-74c7-41e4-b031-2c1ad9c6ff17","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Harmadszor_tamadtak_capak_ugyanazon_az_ausztral_strandon","timestamp":"2018. november. 06. 11:14","title":"Harmadszor támadtak cápák ugyanazon az ausztrál strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Mexikóban ezer kilométert gyalogoltak.","shortLead":"Csak Mexikóban ezer kilométert gyalogoltak.","id":"20181106_Mexikovarosba_ert_a_menekultkaravan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7247fd17-49d1-43b3-a350-e513503c788a","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Mexikovarosba_ert_a_menekultkaravan","timestamp":"2018. november. 06. 07:08","title":"Mexikóvárosba ért a menekültkaraván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]