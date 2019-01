Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a50cf13-6f0e-4b2e-91a6-1e39191e3412","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze két videót töltött fel eddig Jablinski Games nevű YouTube-csatornájára Jack Black, de ez a kettő is elég volt ahhoz, hogy százezrek kövessék be. Rég láthattunk ilyen mértékű növekedést.","shortLead":"Mindössze két videót töltött fel eddig Jablinski Games nevű YouTube-csatornájára Jack Black, de ez a kettő is elég volt...","id":"20190103_jack_black_youtube_jablinski_games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a50cf13-6f0e-4b2e-91a6-1e39191e3412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969f3f3-926c-4353-b86b-af4565a77579","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_jack_black_youtube_jablinski_games","timestamp":"2019. január. 03. 16:03","title":"Jack Black YouTube-csatornája felrobbantotta a netet, már 2,5 millióan követik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de az már most biztos, hogy a Google megkönnyítenék az átállást az Androidról.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de...","id":"20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb02a940-ec4f-439d-8bb2-5efc7d95a4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. január. 03. 14:03","title":"Kiderült egy nagyon fontos dolog a Google új operációs rendszeréről, ami leválthatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa kiírás jelent meg a brazil kormány hivatalos Twitter-oldalán.","shortLead":"Furcsa kiírás jelent meg a brazil kormány hivatalos Twitter-oldalán.","id":"20190102_Osszekevertek_Orbant_az_USA_kulugyminiszterevel_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d7e859-3458-4821-b493-67c97a81ec7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Osszekevertek_Orbant_az_USA_kulugyminiszterevel_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 02. 20:30","title":"Összekeverték Orbánt az USA külügyminiszterével Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb cégvásárlásához.","shortLead":"A nap, amikor az MTI megkérdezett egy kormánypárti politikust, mit szól a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc legújabb...","id":"20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9ab31f-9d41-4146-8f1a-843cdaaf3022","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Fidesz_politikusa_orul_Meszaros_Lorinc_terjeszkedesenek","timestamp":"2019. január. 04. 16:49","title":"A Fidesz politikusa örül Mészáros Lőrinc terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemmel is jól látható összeggel csökkent annak a két alkalmazottnak a fizetése, akik igen komoly bakit vétettek a Huawei új évi üzenetének posztolásakor.","shortLead":"Szemmel is jól látható összeggel csökkent annak a két alkalmazottnak a fizetése, akik igen komoly bakit vétettek...","id":"20190104_huawei_twitter_iphone_baki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b6e974-64bd-492e-b7d7-cae7984db467","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_huawei_twitter_iphone_baki","timestamp":"2019. január. 04. 14:03","title":"Megbüntette a Huawei a két munkavállalót, akik iPhone-ról posztoltak a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110e353-7c4e-4b25-a941-248c82cfc780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az a bértárgyalásoktól függ, hogy csatlakoznak-e a sztrájkhoz az óriási állami cégek.","shortLead":"Az a bértárgyalásoktól függ, hogy csatlakoznak-e a sztrájkhoz az óriási állami cégek.","id":"20190103_Sztrajk_ez_a_szakszervezetek_kovetelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9110e353-7c4e-4b25-a941-248c82cfc780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cc7a77-2a51-4f4f-bbe4-93814b25328f","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Sztrajk_ez_a_szakszervezetek_kovetelese","timestamp":"2019. január. 03. 08:13","title":"Sztrájk: ez a szakszervezetek követelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","shortLead":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","id":"20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493326a-302e-40c4-8701-419a95ba2e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 08:47","title":"Együtt tüntet Tapolcán a Jobbik és az MSZP a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztői még októberben ígérték meg, hogy hamarosan elérhető lesz az alklamazásban a sötét mód. Az elküldött üzenetek visszavonására szolgáló funkciót már régebben lengették be. De már egyikre sem kell sokat várni.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztői még októberben ígérték meg, hogy hamarosan elérhető lesz az alklamazásban a sötét mód...","id":"20190104_facebook_messenger_sotet_mod_uzenetek_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f2abc1-d018-4fd3-9a2c-4f59dabf4b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_facebook_messenger_sotet_mod_uzenetek_torlese","timestamp":"2019. január. 04. 08:03","title":"Üzenet törlése a másik fiókjából: nagyon várt funkciók érkeznek a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]