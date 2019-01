Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","shortLead":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","id":"20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdaf4c-7456-4c99-8f5d-e039afdea078","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","timestamp":"2019. január. 03. 13:31","title":"Már tesztelik a bankok az azonnali fizetési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból a sablonból építkezik, mint a bokszfilmek általában. Igen ám, de azokban nem búcsúzik el (állítólag) végleg Sylvester Stallone, nincs bennük annyi ellenállhatatlan jelenet, és nem kap szép játékra lehetőséget Dolph Lundgren. Kritika.","shortLead":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból...","id":"20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5042c8d0-f0af-4c85-986d-8ab3f97af4ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","timestamp":"2019. január. 04. 17:40","title":"A Creed II-ben sokat beszélnek róla, de meg is mutatják a szeretet erejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 70 éves férfit a lakásában szúrta halálra. ","shortLead":"A 70 éves férfit a lakásában szúrta halálra. ","id":"20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_karacsonykor_megolt_otthonaban_egy_idos_ferfit_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577260e2-8353-462e-a648-c0f6e01a48b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_karacsonykor_megolt_otthonaban_egy_idos_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2019. január. 03. 13:19","title":"Elfogták a férfit, aki karácsonykor megölt otthonában egy idős férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","id":"20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992d51d-9764-463c-a244-a1750b2e68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","timestamp":"2019. január. 03. 13:49","title":"Családi tragédia Kisgyőrön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nyugat-Európában dolgozó magyarok nagy része ilyenkor indul vissza külföldre az ünnepek után.","shortLead":"A Nyugat-Európában dolgozó magyarok nagy része ilyenkor indul vissza külföldre az ünnepek után.","id":"20190104_Nagyobb_lehet_a_forgalom_ezen_a_hetvegen_az_autopalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46eace-e14a-4ac8-8103-6247901c6548","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_Nagyobb_lehet_a_forgalom_ezen_a_hetvegen_az_autopalyakon","timestamp":"2019. január. 04. 10:40","title":"Nagyobb lehet a forgalom ezen a hétvégén az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És nem is keveset: a csúcson 113 milliárd ment látványsportokra, ettől az évtől azonban már legfeljebb 50 milliárdot lehet jóváhagyni. ","shortLead":"És nem is keveset: a csúcson 113 milliárd ment látványsportokra, ettől az évtől azonban már legfeljebb 50 milliárdot...","id":"20190104_Orban_varatlanul_lefaragott_a_sportra_koltheto_taopenzekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f490e34-66d6-40e9-804f-7c0dc4143c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Orban_varatlanul_lefaragott_a_sportra_koltheto_taopenzekbol","timestamp":"2019. január. 04. 09:46","title":"Orbán váratlanul lefaragott a sportra költhető tao-pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP. ","shortLead":"Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP. ","id":"20190105_Februarban_ertekel_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf9f4e0-fb1a-4f2d-a426-3cee7cbb43a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Februarban_ertekel_Orban","timestamp":"2019. január. 05. 09:55","title":"Februárban értékel Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19be960-ca2b-4ec4-9ad8-4379f83f929a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló polgármestere ezt Gulyás Márton online műsorában jelentette be. ","shortLead":"Zugló polgármestere ezt Gulyás Márton online műsorában jelentette be. ","id":"20190104_karacsony_gergely_elindul_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b19be960-ca2b-4ec4-9ad8-4379f83f929a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6feb1d6-1e7a-46aa-a35e-08f92db117f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_karacsony_gergely_elindul_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2019. január. 04. 19:24","title":"Karácsony Gergely elindul a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]