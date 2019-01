Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7526805-da60-425c-9203-3526d0b35c70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Párton belül küldött üzeneteket, valamint személyes adatokat tettek közzé a Twitteren. A kiszivárogtatás több száz német politikust érint, a Bundestagban lévő összes párt érintett, csupán a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) politikusait kímélték meg.","shortLead":"Párton belül küldött üzeneteket, valamint személyes adatokat tettek közzé a Twitteren. A kiszivárogtatás több száz...","id":"20190104_Tobb_szaz_nemet_politikus_titkait_szivarogtattak_ki_az_AfD_kivetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7526805-da60-425c-9203-3526d0b35c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8ba17a-04a7-43f4-90e5-46213726a180","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Tobb_szaz_nemet_politikus_titkait_szivarogtattak_ki_az_AfD_kivetel","timestamp":"2019. január. 04. 10:34","title":"Több száz német politikus titkait szivárogtatták ki, az AfD kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258fd7fb-1029-47c8-83da-c65709abf375","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi-gyártó első divatterepjáróra mostantól extrém nagy felniket is fel lehet tenni.","shortLead":"Az olasz sportkocsi-gyártó első divatterepjáróra mostantól extrém nagy felniket is fel lehet tenni.","id":"20190104_ugy_kellett_mar_a_24_colos_kerek_az_uj_lambora_mint_egy_falat_kenyer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=258fd7fb-1029-47c8-83da-c65709abf375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc91611-a86a-49c4-9de6-e5a6518fabab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_ugy_kellett_mar_a_24_colos_kerek_az_uj_lambora_mint_egy_falat_kenyer","timestamp":"2019. január. 04. 13:21","title":"Úgy kellett már a 24 colos kerék az új Lambóra, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezer méter mélyen található tó vizéből azóta már mintákat is vettek a kutatók. ","shortLead":"Az ezer méter mélyen található tó vizéből azóta már mintákat is vettek a kutatók. ","id":"20190104_Harom_napig_furtak_a_jeget_a_kutatok_hogy_hozzaferjenek_egy_rejtett_tohoz_a_Delisarkon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947c6685-3b01-46f9-90ae-e5062a26555d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_Harom_napig_furtak_a_jeget_a_kutatok_hogy_hozzaferjenek_egy_rejtett_tohoz_a_Delisarkon","timestamp":"2019. január. 04. 11:09","title":"Három napig fúrták a jeget a kutatók, hogy hozzáférjenek egy rejtett tóhoz a Déli-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj literje is 10-10 forinttal lett olcsóbb.","shortLead":"A benzin és a gázolaj literje is 10-10 forinttal lett olcsóbb.","id":"20190104_Most_erdemes_tankolni_nagyot_zuhant_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c6299f-9bc0-42f3-9299-219c7c51c34f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Most_erdemes_tankolni_nagyot_zuhant_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. január. 04. 05:36","title":"Most érdemes tankolni, nagyot zuhant az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","shortLead":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","id":"20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d522aa3-d501-4b96-b6a9-8afa95687b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 03. 17:44","title":"Robbantással fenyegetett egy józsefvárosi építkezésen, elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Informatikai, vállalatirányítási és adatszolgáltatási hiányosságokat talált az MNB vizsgálata, de a bank megbízható működését ezek a hibák nem veszélyeztették.","shortLead":"Informatikai, vállalatirányítási és adatszolgáltatási hiányosságokat talált az MNB vizsgálata, de a bank megbízható...","id":"20190104_16_millio_forintra_buntettek_a_Sopron_Bankot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a33e2a1-776d-4ef8-902f-6ac9612fbe69","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_16_millio_forintra_buntettek_a_Sopron_Bankot","timestamp":"2019. január. 04. 10:45","title":"16 millió forintra büntették a Sopron Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt tiltó határozat és népszavazás is korábban, de nem ezek miatt nem épül. Hanem mert a vállalkozó visszalépett.","shortLead":"Volt tiltó határozat és népszavazás is korábban, de nem ezek miatt nem épül. Hanem mert a vállalkozó visszalépett.","id":"20190104_Megsem_lesz_kavicsbanya_Paks_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31a503-2e7d-4ef3-8227-c4e49af3dfc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Megsem_lesz_kavicsbanya_Paks_mellett","timestamp":"2019. január. 04. 15:16","title":"Mégsem lesz kavicsbánya Paks mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"velemeny","description":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő félelmeinek ad igazat a politika, és akik eddig nevettek rajta, most gúny és megvetés tárgyai lettek.","shortLead":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő...","id":"201901_a_kisordog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e023f-e67c-461f-b879-7458a4aab819","keywords":null,"link":"/velemeny/201901_a_kisordog","timestamp":"2019. január. 05. 12:00","title":"Péterfy Gergely: A kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]