[{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt munkanapnyi időt kaptak az orvosok, hogy felkészüljenek egy fontos változásra. Nem volt elég.","shortLead":"Öt munkanapnyi időt kaptak az orvosok, hogy felkészüljenek egy fontos változásra. Nem volt elég.","id":"20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6fdb62-c2f0-4631-8b25-88f6dd358707","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","timestamp":"2019. január. 07. 08:57","title":"Későn szóltak az orvosoknak egy szabályváltozásról, a gyógyszertárban lehet baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két rapper nyár óta nem koncertezik együtt, Curtis most jutott el oda, hogy elismerje: segítségre van szüksége.","shortLead":"A két rapper nyár óta nem koncertezik együtt, Curtis most jutott el oda, hogy elismerje: segítségre van szüksége.","id":"20190107_majka_curtis_elvono_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c60d7f2-a8dc-446e-aa42-a4b94091a354","keywords":null,"link":"/elet/20190107_majka_curtis_elvono_uzenet","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Majka válaszolt Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori kalandorok szerint, akik tömegével özönlenek oda. Pedig nem veszélytelen vállalkozás. ","shortLead":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori...","id":"20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5f4eb8-2efe-4957-9b34-1f10b998cf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Szibériában tört ki az új aranyláz, csak arany helyett most csontok után kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyilvántartásba vennék a rendbontókat, akik utána nem vehetnének részt megmozdulásokon. ","shortLead":"Nyilvántartásba vennék a rendbontókat, akik utána nem vehetnének részt megmozdulásokon. ","id":"20190107_Uj_torvennyel_fekeznek_meg_a_tunteteseket_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9750014-f5e0-426d-a64e-68b72a115cb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Uj_torvennyel_fekeznek_meg_a_tunteteseket_Franciaorszagban","timestamp":"2019. január. 07. 21:31","title":"Új törvénnyel fékeznék meg a tüntetéseket Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","shortLead":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","id":"20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b49a31-8c31-4bb3-a3bc-eabda9ff8262","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","timestamp":"2019. január. 08. 18:46","title":"Lemondott egy arizonai klinika vezetője, miután az egyik kómában fekvő páciens teherbe esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként katonákra vonatkozó szigorú szabályok alá essenek – előre bejelentsék például, ha külföldre akarnak utazni vagy honvédelmi továbbképzésre kényszerítsék őket. Van olyan osztály, ahol minden orvos a felmondását tervezi. Újra a működésképtelenség szélére érhet a sürgősségi centrum is. ","shortLead":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként...","id":"20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8240b9e9-37f7-419a-9623-d19646f6e1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","timestamp":"2019. január. 09. 06:30","title":"Tömegével távozhatnak orvosok a Honvédkórházból, mert honvédségi állományba veszik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daenerys és Sansa most fog először találkozni. ","shortLead":"Daenerys és Sansa most fog először találkozni. ","id":"20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c30f7a3-f4a8-4cda-a964-6918dbb4e217","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","timestamp":"2019. január. 07. 19:47","title":"Újabb másodperceket mutattak meg az új Trónok harcából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Amennyi lom, annyi kibeszéletlen, feldolgozatlan érzelem, egy igazi, komoly rendrakás ezért terápiával ér fel – ezt üzeni a Netflix legújabb sorozata, amely a lomtalanítási guruként birodalmat építő Marie Kondo legújabb vállalkozása. És Marie Kondo nem viccel, amikor azt mondja, egy kiadós rendrakás egyenlő az újjászületéssel. ","shortLead":"Amennyi lom, annyi kibeszéletlen, feldolgozatlan érzelem, egy igazi, komoly rendrakás ezért terápiával ér fel – ezt...","id":"20190107_Ne_csak_lomtalanitson_sirjon_is_Marie_Kondo_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01332de4-9c4d-4bd9-bbcd-e6c9efb98e9d","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Ne_csak_lomtalanitson_sirjon_is_Marie_Kondo_Netflix","timestamp":"2019. január. 07. 20:00","title":"Ne csak lomtalanítson, sírjon is közben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]