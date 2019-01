Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984e87e8-f7fb-4771-bae0-6a970f3b2f63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar Dining Guide szerint Szlovákiában kevés az igazán jó étterem, és különben is, Encs csak 20 kilométerre van a határtól.","shortLead":"A magyar Dining Guide szerint Szlovákiában kevés az igazán jó étterem, és különben is, Encs csak 20 kilométerre van...","id":"20190109_Bevalogattak_a_legjobb_szlovakiai_ettermek_koze_az_encsi_Anyukam_Mondtat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984e87e8-f7fb-4771-bae0-6a970f3b2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e35fd-dcd4-4b95-8eb7-c483f501efc3","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Bevalogattak_a_legjobb_szlovakiai_ettermek_koze_az_encsi_Anyukam_Mondtat","timestamp":"2019. január. 09. 12:16","title":"Beválogatták a legjobb szlovákiai éttermek közé az encsi Anyukám Mondtát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","shortLead":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","id":"20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee39f4c-094c-450b-ab30-f0dca32f03a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","timestamp":"2019. január. 08. 14:56","title":"Ne lepődjön meg, ha kiáramló füstöt lát az észak-pesti metróállomásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek a január 19-ére tervezett országos megmozdulásban. ","shortLead":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek...","id":"20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed0d1b-4e36-48a0-9b85-135bcd705f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","timestamp":"2019. január. 07. 17:08","title":"16 városban már biztos lesz blokád január 19-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről beszéljenek. ","shortLead":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről...","id":"20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7409e47-9dbb-4cb5-ad95-6fb4ee023bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","timestamp":"2019. január. 09. 12:20","title":"Kivonult a DK és az MSZP a honvédelmi bizottság üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da1df34-c9c5-4ae2-8f51-c7b9f87ae2c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El akarta venni a nő telefonját, de mire felocsúdhatott volna, már kapott is pár ütést.","shortLead":"El akarta venni a nő telefonját, de mire felocsúdhatott volna, már kapott is pár ütést.","id":"20190107_Rosszul_vegzodott_a_napja_a_ferfinak_aki_egy_MMAharcost_probalt_kirabolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da1df34-c9c5-4ae2-8f51-c7b9f87ae2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf658a8-5afb-4a0c-87c1-c7b0ca18989b","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Rosszul_vegzodott_a_napja_a_ferfinak_aki_egy_MMAharcost_probalt_kirabolni","timestamp":"2019. január. 07. 15:29","title":"Rosszul végződött a napja a férfinak, aki egy női ketrecharcost próbált kirabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett. Az államfő elég hézagos életrajzából eddig ez nem derült ki, csak az, hogy több évig a titkosszolgálat, a KGB drezdai rezidense volt.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett...","id":"20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8b7f45-f405-41e7-b653-21c195cd73c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","timestamp":"2019. január. 08. 15:17","title":"Putyin nem csak KGB-tiszt, hanem tüzérparancsnok is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551def87-a118-4800-9c7c-d15720e2f3db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai tudományos konferencia minden évben tud meglepetéseket okozni. A mostani azonban az előzőkön is túltett.","shortLead":"Az indiai tudományos konferencia minden évben tud meglepetéseket okozni. A mostani azonban az előzőkön is túltett.","id":"20190108_indiai_tudomanyos_kongresszus_gravitacios_hullamok_ossejtkutatas_ganesha_hindu_albert_einstein_isaac_newton_narendra_modi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=551def87-a118-4800-9c7c-d15720e2f3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2737a-e4fb-478e-adb8-824b8ee9c435","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_indiai_tudomanyos_kongresszus_gravitacios_hullamok_ossejtkutatas_ganesha_hindu_albert_einstein_isaac_newton_narendra_modi","timestamp":"2019. január. 08. 09:33","title":"Az indiai tudósok szerint Einstein és Newton is hülye, mindketten óriási tévedésben éltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mivel az U6-os vonalon – ahol az evés tiltását szeptemberben elkezdték – bevált, január közepétől az összes bécsi metróvonalon betiltják az ételek fogyasztását. Az állomásokon továbbra is lehet enni.","shortLead":"Mivel az U6-os vonalon – ahol az evés tiltását szeptemberben elkezdték – bevált, január közepétől az összes bécsi...","id":"20190108_Januar_kozepetol_teljesen_betiltjak_az_evest_a_becsi_metron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7e8467-c0e6-4ef1-b233-078621e526f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Januar_kozepetol_teljesen_betiltjak_az_evest_a_becsi_metron","timestamp":"2019. január. 08. 15:50","title":"Január közepétől teljesen betiltják az evést a bécsi metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]