[{"available":true,"c_guid":"12268b60-3649-451f-9fcc-2244dfd1d7ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset Morillon településnél történt.","shortLead":"Az eset Morillon településnél történt.","id":"20190113_Veletlenul_elsult_lavinarobbanto_olt_meg_ket_sipalyamunkast_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12268b60-3649-451f-9fcc-2244dfd1d7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837eb2c7-9d18-42d1-badc-4811c1f98e42","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Veletlenul_elsult_lavinarobbanto_olt_meg_ket_sipalyamunkast_Franciaorszagban","timestamp":"2019. január. 13. 13:59","title":"Véletlenül elsült lavinarobbantó ölt meg két sípályamunkást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","shortLead":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","id":"20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23ecefe-b7d6-41e5-9f19-cee29d7b76da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","timestamp":"2019. január. 13. 14:56","title":"Megsüketült az orosz űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","shortLead":"Nem mindegyik, de érdemes számontartani.","id":"20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fd576c5-f2ec-43e4-9b1d-d8284cdef232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c965dfec-3332-4ee7-88d3-75c311143ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Benyelik_a_bankok_a_tranzakcios_ado_csokkenteset","timestamp":"2019. január. 13. 12:45","title":"Benyelik a bankok a tranzakciós adó csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","shortLead":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","id":"20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b814f518-0006-4ba1-89d0-4d4880093db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Robbanás volt a párizsi Operaház közelében, két tűzoltó meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","shortLead":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","id":"20190113_bmw_lakokocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d179d-5ba0-4f99-88f1-aacef0ee18f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_bmw_lakokocsi","timestamp":"2019. január. 13. 10:18","title":"Már lakókocsit is csinál a BMW. Persze a maga stílusában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb516f6c-c055-422e-875a-4f8f42850d4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A németek Svájcba mennek, a lengyelek Németországba, és ez senkinek se jó.","shortLead":"A németek Svájcba mennek, a lengyelek Németországba, és ez senkinek se jó.","id":"20190113_Nemetorszag_is_hianyolja_elvandorlo_orvosait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb516f6c-c055-422e-875a-4f8f42850d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd18fbe6-1c86-4e2b-b145-e7d2bd8b307b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Nemetorszag_is_hianyolja_elvandorlo_orvosait","timestamp":"2019. január. 13. 15:08","title":"Németország is hiányolja elvándorló orvosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db019dc-f7c4-4d65-a457-00fdefe2f747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben tele a tech-sajtó az Apple vélt vagy valós kudarcaival, a cég első emberéből csak úgy sugárzik az optimizmus.","shortLead":"Miközben tele a tech-sajtó az Apple vélt vagy valós kudarcaival, a cég első emberéből csak úgy sugárzik az optimizmus.","id":"20190113_apple_tim_cook_interju_cnbc_apple_helyzete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db019dc-f7c4-4d65-a457-00fdefe2f747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7f9a9e-f02b-4788-89e3-0acb3333bd60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_apple_tim_cook_interju_cnbc_apple_helyzete","timestamp":"2019. január. 13. 21:03","title":"Tim Cook megnyugtat mindenkit: az Apple még sohasem volt ennyire erős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","shortLead":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","id":"20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0357dcd-70fd-4444-8429-39e50d90d490","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","timestamp":"2019. január. 12. 14:05","title":"Megvan, mikor tartja évértékelőjét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]