[{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Echo Tv-s show-jában válogatott jelzőkkel beszélt Nagy Blanka 18 éves diáklányról Bayer Zsolt. A kiskunfélegyházi diák szerint Bayer belenézhetne a tükörbe, és bevallhatná magának, hogy ő rendszeresen ugyanúgy beszél, mint amit most felró neki. Semmit nem bánt meg, a környezetéből pedig pozitív visszajelzéseket kap.","shortLead":"Echo Tv-s show-jában válogatott jelzőkkel beszélt Nagy Blanka 18 éves diáklányról Bayer Zsolt. A kiskunfélegyházi diák...","id":"20190115_Visszauzent_Bayernek_a_megtamadott_18_eves_Nezzen_a_tukorbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12663f3-90de-4042-b7ef-8e7e341b153e","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Visszauzent_Bayernek_a_megtamadott_18_eves_Nezzen_a_tukorbe","timestamp":"2019. január. 15. 11:57","title":"Visszaüzent Bayernek a megtámadott 18 éves: „Nézzen a tükörbe!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen számítani kell futó záporok, hózáporok kialakulására. ","shortLead":"Több helyen számítani kell futó záporok, hózáporok kialakulására. ","id":"20190114_Szeles_helyenkent_esos_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38dafd0-89dd-47fd-9123-8e8c7f662e33","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Szeles_helyenkent_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. január. 14. 05:15","title":"Szeles, helyenként esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon, valamint elismerte, hibázott.","shortLead":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon...","id":"20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2ba447-6f4f-4053-848f-db6d66655646","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","timestamp":"2019. január. 15. 15:11","title":"Szegedi egyetemi ügy: \"Nem mondtam, hogy az önkormányzat semmibe veszi az egyetemet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23aabd35-23a9-4ba8-9244-956aaa1b2cf8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a 250 órás túlórakeretet sem használták ki, a 400 órásat sem fogják – ígéri a Media Markt.","shortLead":"Már a 250 órás túlórakeretet sem használták ki, a 400 órásat sem fogják – ígéri a Media Markt.","id":"20190114_A_MediaMarktnal_sem_lesz_400_ora_tulmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23aabd35-23a9-4ba8-9244-956aaa1b2cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cc6ce3-b933-42a6-b40f-a5dca2ea5b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_A_MediaMarktnal_sem_lesz_400_ora_tulmunka","timestamp":"2019. január. 14. 14:32","title":"A Media Marktnál sem lesz 400 óra túlmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok úszóval, hogy igazoljon a Fradiba, hiába.","shortLead":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok...","id":"20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a2da1-4124-4ada-bf3d-dcd0e0486e52","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","timestamp":"2019. január. 14. 18:10","title":"Hosszú Katinka többször is nemet mondott Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások és funkciók fejlesztésében. Most azt mondja, valóban nagy változás előtt állunk.","shortLead":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások...","id":"20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719d875f-5563-422c-9225-a62d7e6b1983","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","timestamp":"2019. január. 14. 09:03","title":"10-ből 4 ember elveszti a munkáját 15 éven belül – állítja egy nem kispályás szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A frankfurti nemzetközi repülőtér mellett a hamburgi repülőtérre is sztrájkot szervez keddre a németországi szolgáltató szektor szakszervezeti szövetsége (Verdi).","shortLead":"A frankfurti nemzetközi repülőtér mellett a hamburgi repülőtérre is sztrájkot szervez keddre a németországi szolgáltató...","id":"20190113_Terjed_a_nemetorszagi_repteri_sztrajk__ezekbe_a_varosokba_lesz_nehez_eljutni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6adfc8-9d8a-4ecd-8541-12aca7c2100d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Terjed_a_nemetorszagi_repteri_sztrajk__ezekbe_a_varosokba_lesz_nehez_eljutni","timestamp":"2019. január. 13. 21:24","title":"Terjed a németországi reptéri sztrájk – ezekbe a városokba lesz nehéz eljutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","shortLead":"Mészáros Lőrinc üzleti köre tovább növelte tulajdonrészét a pénzintézetben. ","id":"20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd76d6-cf8e-4a30-a156-d8cea39cbc89","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Kiszallt_az_MKBbol_Matolcsy_Gyorgy_unokatestvere","timestamp":"2019. január. 14. 18:37","title":"Kiszállt az MKB-ból Matolcsy György unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]