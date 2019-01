Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47717153-9d34-4a8c-8396-5a2a530cee34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminisztérium szerint már \"megtisztították\" az épületeket a támadóktól, a civileket pedig biztonságba helyezték.","shortLead":"A belügyminisztérium szerint már \"megtisztították\" az épületeket a támadóktól, a civileket pedig biztonságba helyezték.","id":"20190116_Hajnalban_is_robbantottak_es_lottek_a_tegnap_megtamadott_nairobi_szallodaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47717153-9d34-4a8c-8396-5a2a530cee34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478eb25d-51ed-433b-8f47-112dabecaf25","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Hajnalban_is_robbantottak_es_lottek_a_tegnap_megtamadott_nairobi_szallodaban","timestamp":"2019. január. 16. 05:22","title":"Hajnalban is robbantottak és lőttek a tegnap megtámadott nairobi szállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legnépszerűbb előfizetés havi 2 dollárral kerül majd többe. ","shortLead":"A legnépszerűbb előfizetés havi 2 dollárral kerül majd többe. ","id":"20190115_Dragulni_fog_a_Netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f97047e-3d9e-4c6a-8c16-77ac5a553fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Dragulni_fog_a_Netflix","timestamp":"2019. január. 15. 19:04","title":"Drágulni fog a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon, valamint elismerte, hibázott.","shortLead":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon...","id":"20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2ba447-6f4f-4053-848f-db6d66655646","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","timestamp":"2019. január. 15. 15:11","title":"Szegedi egyetemi ügy: \"Nem mondtam, hogy az önkormányzat semmibe veszi az egyetemet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","shortLead":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","id":"20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce2e-2451-495d-bb9b-985665d84f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 05:58","title":"Már négy demokrata pályázik Trump helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Balogh Zsolt bokasérülése miatt nem játszhat a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó két csoportmérkőzésén Egyiptom és Svédország ellen a német–dán közös rendezésű világbajnokságon. ","shortLead":"Balogh Zsolt bokasérülése miatt nem játszhat a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó két csoportmérkőzésén Egyiptom...","id":"20190115_kezilabda_vb_serules_atlovo_balogh_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462a7bb9-2f29-4193-bc20-656d113084ab","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kezilabda_vb_serules_atlovo_balogh_zsolt","timestamp":"2019. január. 15. 12:27","title":"Kézilabda-vb: két meccset biztosan kihagy a válogatott egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","shortLead":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","id":"20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63a9811-a7c2-46af-9f99-64b72385fbac","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","timestamp":"2019. január. 16. 15:35","title":"Támogatja az EU a MÁV-Start 11 darab emeletes vonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bokasérülése miatt bizonytalan Balogh Zsolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott átlövőjének játéka a német-dán közös rendezésű világbajnokságon.","shortLead":"Bokasérülése miatt bizonytalan Balogh Zsolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott átlövőjének játéka a német-dán közös...","id":"20190114_balogh_zsolt_kezilabda_vilagbajnoksag_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82b9fff-c735-436f-8a1c-aa4ec2249be2","keywords":null,"link":"/sport/20190114_balogh_zsolt_kezilabda_vilagbajnoksag_serules","timestamp":"2019. január. 14. 21:22","title":"Elveszítheti leggólerősebb játékosát a kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160164f5-05a1-4ddc-8416-4694d62ca7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két autóipari óriás együtt fejleszt a közel jövőben termékeket. A szövetségbe elsőként két új pickup-ot ad majd a Ford és egy új furgont a Volkswagen.","shortLead":"A két autóipari óriás együtt fejleszt a közel jövőben termékeket. A szövetségbe elsőként két új pickup-ot ad majd...","id":"20190115_ford_volkswagen_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=160164f5-05a1-4ddc-8416-4694d62ca7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b32c41-e3be-4ebb-8feb-d32c1143c83c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_ford_volkswagen_szovetseg","timestamp":"2019. január. 15. 17:38","title":"Összeállt a Volkswagen és a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]