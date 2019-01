Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Úszó-szövetség tudomásul veszi, hogy az úszók szabadon dönthetnek arról, milyen versenyen indulnak, ugyanakkor az egyes viadalokon elért eredményeket, rekordokat csak együttműködés, előzetes engedélyezés esetén ismeri el.","shortLead":"A Nemzetközi Úszó-szövetség tudomásul veszi, hogy az úszók szabadon dönthetnek arról, milyen versenyen indulnak...","id":"20190115_fina_uszas_verseny_hosszu_katinka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b920f96-fd11-439e-9ce7-85aee68a2c76","keywords":null,"link":"/sport/20190115_fina_uszas_verseny_hosszu_katinka","timestamp":"2019. január. 15. 18:42","title":"Nyertek a FINA ellen Hosszú Katinkáék, nagyjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f380d11-815c-4a00-bde7-fd4aae55d8f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csomagszállítást már megoldották velük, így most új területen vetik be a Google Ausztráliában dolgozó drónjait, a Wingeket. ","shortLead":"A csomagszállítást már megoldották velük, így most új területen vetik be a Google Ausztráliában dolgozó drónjait...","id":"20190115_ausztralia_google_wing_dronok_etelszallitas_kave_futar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f380d11-815c-4a00-bde7-fd4aae55d8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea3aa2c-eb76-4227-8de5-76ccc272282a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_ausztralia_google_wing_dronok_etelszallitas_kave_futar","timestamp":"2019. január. 15. 11:33","title":"Mit szólna, ha egy drón vinné ki a kedvenc kávéját? Ausztráliában épp ezt tesztelik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e2dac4-b0c1-4a68-a0af-012454ce22f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya már majdnem elmerült, egy hajszálon múlt az élete.","shortLead":"A kutya már majdnem elmerült, egy hajszálon múlt az élete.","id":"20190115_Szokott_tacskot_mentettek_ki_a_Tiszabol_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e2dac4-b0c1-4a68-a0af-012454ce22f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e85743a-f349-4283-88c5-fa352a19d003","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Szokott_tacskot_mentettek_ki_a_Tiszabol_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 15. 14:51","title":"Szökött tacskót mentettek ki a Tiszából a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagyjából fél napra látunk előre a Brexittel kapcsolatban: a szerdai napon a brit kormányfőnek egy bizalmatlansági indítványt kell túlélnie. A következő tíz hét azonban rettentő kaotikusnak ígérkezik, gyakorlatilag bármi elképzelhető. A brit fogadóirodák esélylatolgatását hívtuk segítségül, hogy kiderítsük, mi lesz a Brexit és Theresa May sorsa.","shortLead":"Nagyjából fél napra látunk előre a Brexittel kapcsolatban: a szerdai napon a brit kormányfőnek egy bizalmatlansági...","id":"20190116_brexit_no_deal_eselyek_oddsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fce10ed-cc7a-4e01-9bdc-79093cc05b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_brexit_no_deal_eselyek_oddsok","timestamp":"2019. január. 16. 06:30","title":"Teljes fejetlenség a briteknél: fogadhatunk-e rá, hogy nem is lesz Brexit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy az IKEA pedig többféle módszerrel igyekszik csökkenteni a pótlékokat.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy...","id":"20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95d6987-d00a-49e3-a1a4-3caaaa27ebf2","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","timestamp":"2019. január. 15. 11:36","title":"Sokba fáj a boltoknak a vasárnapi nyitvatartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öt nap múlva szabadul feltételesen.","shortLead":"A férfi öt nap múlva szabadul feltételesen.","id":"20190114_Tiz_evre_kiutasitottak_Magyarorszagrol_Ahmed_Ht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb26a40-391c-4162-906c-512a145f55a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tiz_evre_kiutasitottak_Magyarorszagrol_Ahmed_Ht","timestamp":"2019. január. 14. 15:23","title":"Tíz évre kiutasították Magyarországról Ahmed H.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre szaftosabb részletek kerülnek napvilágra, mióta elkezdődött El Chapo, vagyis Joaquín \"El Chapo\" Guzmán mexikói drogbáró pere az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egyre szaftosabb részletek kerülnek napvilágra, mióta elkezdődött El Chapo, vagyis Joaquín \"El Chapo\" Guzmán mexikói...","id":"20190116_100_millio_dollarral_fizette_le_a_vilag_leghiresebb_drogbaroja_a_mexikoi_elnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3268e57-764f-42a7-a99c-03251d4dcd96","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_100_millio_dollarral_fizette_le_a_vilag_leghiresebb_drogbaroja_a_mexikoi_elnokot","timestamp":"2019. január. 16. 07:32","title":"100 millió dollárral fizette le a világ leghíresebb drogbárója a mexikói elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy domain név lefoglalásával egészen humoros helyzet adódhat, ha tulajdonosa egy már meglévő oldalt irányít rá. Most épp ez történt.","shortLead":"Egy domain név lefoglalásával egészen humoros helyzet adódhat, ha tulajdonosa egy már meglévő oldalt irányít rá. Most...","id":"20190114_origo_fake_news_hu_alhir_propaganda_kormanymedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f265a-1478-4e8f-a635-9005cd19ef5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_origo_fake_news_hu_alhir_propaganda_kormanymedia","timestamp":"2019. január. 14. 18:33","title":"Próbálta már beírni azt a böngészőjébe, hogy fake.news.hu? Tegye meg, érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]