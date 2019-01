Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c89c196d-bf0e-426b-ade0-5f0f45290b4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drónnal repülni emberek fölé komoly veszélyt hordoz magában: ha az eszköz meghibásodik és lezuhan, komoly sérülést tud okozni. Egy új megoldás segít kiküszöbölni ezt a problémát, ráadásul jóval biztonságosabbá is tenné a repkedést.","shortLead":"Drónnal repülni emberek fölé komoly veszélyt hordoz magában: ha az eszköz meghibásodik és lezuhan, komoly sérülést tud...","id":"20190115_dji_dron_ejtoernyo_indemnis_nexus_dji_inspire_2_dronozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89c196d-bf0e-426b-ade0-5f0f45290b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63e95e2-a11b-42ac-a3a6-f6cf707aac81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_dji_dron_ejtoernyo_indemnis_nexus_dji_inspire_2_dronozas","timestamp":"2019. január. 15. 17:03","title":"Egy remek ötlet: ejtőernyőt szerelnek a DJI drónjaira, hogy senkinek ne fájjon, ha ráesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa legkelendőbb autójából most egy közel 300 lóerős változat érkezett, aminek nem sok igazi ellenfele akad az autópályákon. És a versenypályákon sem.","shortLead":"Európa legkelendőbb autójából most egy közel 300 lóerős változat érkezett, aminek nem sok igazi ellenfele akad...","id":"20190117_volkswagen_golf_gti_tcr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be207a-11ad-46f1-b079-5f564551f1d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_volkswagen_golf_gti_tcr","timestamp":"2019. január. 17. 08:21","title":"A VW meglepetése: itt az új szupersportos Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Geekbench-lista tanúsága szerint egy új középkategóriás Pixelben több RAM lehet, mint a gyártó jelenlegi csúcstelefonjában.","shortLead":"Egy Geekbench-lista tanúsága szerint egy új középkategóriás Pixelben több RAM lehet, mint a gyártó jelenlegi...","id":"20190115_google_pixel_3_lite_xl_tobb_ram_6_gb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93cbe2-4c52-4f6a-bb0d-ea4301f959c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_google_pixel_3_lite_xl_tobb_ram_6_gb","timestamp":"2019. január. 15. 13:03","title":"Több RAM-ot olcsóbban? Érdemes lesz kivárni a Google új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon, valamint elismerte, hibázott.","shortLead":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon...","id":"20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2ba447-6f4f-4053-848f-db6d66655646","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","timestamp":"2019. január. 15. 15:11","title":"Szegedi egyetemi ügy: \"Nem mondtam, hogy az önkormányzat semmibe veszi az egyetemet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly erőfeszítéseket tesz a Facebook annak érdekében, hogy visszaszorítsa az álhíreket a platformról, ez azonban még csak fél siker a félretájékoztatás legyőzéséhez. Éppen ezért most 84,4 milliárd forintnyi támogatást is nyújtanak, hogy a technológiai fejlődés miatt egyre nehezebb helyzetben lévő kiadók is tovább tudjanak dolgozni.","shortLead":"Komoly erőfeszítéseket tesz a Facebook annak érdekében, hogy visszaszorítsa az álhíreket a platformról, ez azonban még...","id":"20190115_facebook_ujsagiras_tamogatasa_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73be64ec-3403-42ca-a775-bb4a9aa109cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_facebook_ujsagiras_tamogatasa_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. január. 15. 16:03","title":"300 000 000 dollárt költ el a Facebook, hogy támogassa az újságírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e948a9f7-4795-4525-89e9-d716704a4439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ismeretlen férfi teste került elő a folyóból Soltnál.","shortLead":"Egy ismeretlen férfi teste került elő a folyóból Soltnál.","id":"20190116_Holttestet_talaltak_a_Dunaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e948a9f7-4795-4525-89e9-d716704a4439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760b95c-cbf9-4b5d-834c-da27c6e45bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Holttestet_talaltak_a_Dunaban","timestamp":"2019. január. 16. 13:28","title":"Holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most Kisvárdán került vezető pozícióba.","shortLead":"Most Kisvárdán került vezető pozícióba.","id":"20190115_Ujra_vezeto_pozicioban_a_volt_megyei_rendorfokapitanyhelyettes_akinek_az_emberei_napokig_nem_talaltak_meg_egy_autoba_rejtett_hullat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd48a0b-38b0-4f86-8b6d-5bf237f559c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Ujra_vezeto_pozicioban_a_volt_megyei_rendorfokapitanyhelyettes_akinek_az_emberei_napokig_nem_talaltak_meg_egy_autoba_rejtett_hullat","timestamp":"2019. január. 15. 17:26","title":"A csomagtartóban felejtett hulla után lemondott, újra kinevezték a volt megyei rendőrfőkapitány-helyettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83acdd9-b992-4244-83ba-0b0a07349a80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem mindennapi flashmobot talált ki a helyi művészeti iskola.","shortLead":"Nem mindennapi flashmobot talált ki a helyi művészeti iskola.","id":"20190115_Meno_iskolaszulinap_a_Tronok_Harca_zeneje_zengett_a_kecskemeti_plazaban_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83acdd9-b992-4244-83ba-0b0a07349a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd16fc1-0315-4c9f-8f1f-947f04bf797b","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Meno_iskolaszulinap_a_Tronok_Harca_zeneje_zengett_a_kecskemeti_plazaban_video","timestamp":"2019. január. 15. 14:58","title":"Menő iskolaszülinap: a Trónok Harca zenéje zengett a kecskeméti plázában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]