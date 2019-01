Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d7e300a-6502-4571-888b-bdc71a0bb089","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kép száz éve ugyanazon a falon lógott Budapesten. ","shortLead":"A kép száz éve ugyanazon a falon lógott Budapesten. ","id":"20190115_Fotok_Klimtdombormuvet_talalhattak_egy_nagykoruti_lakasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e300a-6502-4571-888b-bdc71a0bb089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca2e637-f57f-4e28-b371-b824796d077a","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Fotok_Klimtdombormuvet_talalhattak_egy_nagykoruti_lakasban","timestamp":"2019. január. 15. 21:39","title":"Fotók: Klimt-domborművet találhattak egy nagykörúti lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha az LMP nem jelöl új tagot, akkor megszűnhet a képviselete a nemzetközi szervezetnél.","shortLead":"Ha az LMP nem jelöl új tagot, akkor megszűnhet a képviselete a nemzetközi szervezetnél.","id":"20190117_Kover_utan_a_NATOkozgyules_is_torolte_Demeter_Marta_tagsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3e9423-658e-4abb-b2b2-7dcd46283cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kover_utan_a_NATOkozgyules_is_torolte_Demeter_Marta_tagsagat","timestamp":"2019. január. 17. 13:21","title":"Kövér után a NATO-közgyűlés is törölte Demeter Márta tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tömegkarambol a kistarcsai kijárat közelében történt.","shortLead":"A tömegkarambol a kistarcsai kijárat közelében történt.","id":"20190116_Hat_auto_utkozott_az_M0ason_nagy_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb3618d-02bc-47d3-a763-4cf4d8a310e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_Hat_auto_utkozott_az_M0ason_nagy_a_dugo","timestamp":"2019. január. 16. 08:17","title":"Hat autó ütközött az M0-son, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","shortLead":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","id":"20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeed1bd-7a14-4cb0-a39d-fdfebc6d5fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 18:01","title":"Most Székesfehérváron tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9439ab18-4c3c-43a7-a3a3-0f17a91fe2ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az óvoda az oktatás egyik legfontosabb eleme – mondta.","shortLead":"Az óvoda az oktatás egyik legfontosabb eleme – mondta.","id":"20190117_Kasler_ellatogatott_egy_budapesti_ovodaba_sajtotajekoztatot_is_tartott__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9439ab18-4c3c-43a7-a3a3-0f17a91fe2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24abacc6-8a38-44d8-86c9-3b5b244f65df","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kasler_ellatogatott_egy_budapesti_ovodaba_sajtotajekoztatot_is_tartott__fotok","timestamp":"2019. január. 17. 12:28","title":"Kásler ellátogatott egy budapesti óvodába, sajtótájékoztatót is tartott – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is helyt kapott az új komplexumban.","shortLead":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is...","id":"20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9b0d90-fb2e-4567-8e5d-815a3b090530","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","timestamp":"2019. január. 16. 14:52","title":"A Huawei új központjában épült fel a budapesti Szabadság híd mása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Farkasréti temetőben talált hangfelvételekről eddig úgy hírlett, a volt sportvezető ellen tanúskodnak, de szerinte éppen ártatlanságát támaszthatják alá.","shortLead":"A Farkasréti temetőben talált hangfelvételekről eddig úgy hírlett, a volt sportvezető ellen tanúskodnak, de szerinte...","id":"20190116_Gyarfas_az_uj_hangfelvetelekrol_Bizom_benne_hogy_vegre_tisztazodik_artatlansagom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0adc4b-77d0-41a8-a2d0-28ac343eaa78","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Gyarfas_az_uj_hangfelvetelekrol_Bizom_benne_hogy_vegre_tisztazodik_artatlansagom","timestamp":"2019. január. 16. 19:37","title":"Gyárfás az új hangfelvételekről: Bízom benne, hogy végre tisztázódik ártatlanságom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"75,5 milliárd forintot kaszáltak nálunk, ami 23,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. ","shortLead":"75,5 milliárd forintot kaszáltak nálunk, ami 23,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. ","id":"20190116_Oriasi_arbevetellel_zarta_a_tavalyi_evet_az_IKEA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1721f6-c5ac-4a7a-8a4c-f118b0884c30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Oriasi_arbevetellel_zarta_a_tavalyi_evet_az_IKEA","timestamp":"2019. január. 16. 08:29","title":"Óriási árbevétellel zárta a tavalyi évet az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]