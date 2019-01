Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, mi indokolja a vizitet.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi indokolja a vizitet.","id":"20190117_Iden_is_ellatogat_Magyarorszagra_Vlagyimir_Putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f7273-88ab-45fc-983e-4465a86570a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Iden_is_ellatogat_Magyarorszagra_Vlagyimir_Putyin","timestamp":"2019. január. 17. 13:01","title":"Idén is ellátogat Magyarországra Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a6ddb0-70cc-4c3f-a52d-2d0fbc217132","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben, narancsban pompázott az ég délután, az ország több pontján is megörökítették a látványosságot.","shortLead":"Vörösben, narancsban pompázott az ég délután, az ország több pontján is megörökítették a látványosságot.","id":"20190116_naplemente_szerda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a6ddb0-70cc-4c3f-a52d-2d0fbc217132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57892908-ece0-4f25-9014-6bcf8878b633","keywords":null,"link":"/elet/20190116_naplemente_szerda","timestamp":"2019. január. 16. 20:34","title":"Varázslatos színekkel búcsúzott a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","shortLead":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","id":"20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d112f-8a99-401e-bde8-3b984a72d8c3","keywords":null,"link":"/sport/20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","timestamp":"2019. január. 16. 19:06","title":"Sztárúszóval erősít a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fagyot elfelejthetjük.","shortLead":"A fagyot elfelejthetjük.","id":"20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533d589-15e4-4be6-838f-fae78436a9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. január. 17. 05:24","title":"Tavaszias lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b9bc41-3ae5-4a8d-8b33-8dd10965823f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Lionsgate stúdió és a Hasbro amerikai játékgyártó közös filmjének főszerepéről Kevin Harttal folynak tárgyalások.","shortLead":"A Lionsgate stúdió és a Hasbro amerikai játékgyártó közös filmjének főszerepéről Kevin Harttal folynak tárgyalások.","id":"20190118_Eloszereplos_mozi_Monopoly_tarsasjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b9bc41-3ae5-4a8d-8b33-8dd10965823f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0297e545-f2e2-48db-8d5b-133cc1150528","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Eloszereplos_mozi_Monopoly_tarsasjatek","timestamp":"2019. január. 18. 11:20","title":"Élőszereplős mozi készül a Monopoly társasjátékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f634ce8-ecc8-45dd-a3e0-d18d06294dff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ha nő a munkaidő, a munkavállalók gyakrabban fordulnak orvoshoz – állapították meg német kutatók.","shortLead":"Ha nő a munkaidő, a munkavállalók gyakrabban fordulnak orvoshoz – állapították meg német kutatók.","id":"20190117_Az_egeszsegevel_jatszik_aki_sok_tulorat_vallal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f634ce8-ecc8-45dd-a3e0-d18d06294dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae41f9c-7c6a-4408-8c4e-dfaaa3fb01c2","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Az_egeszsegevel_jatszik_aki_sok_tulorat_vallal","timestamp":"2019. január. 17. 17:01","title":"Az egészségével játszik, aki sok túlórát vállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5859c0-3532-4b87-a4fe-0d9d8e37f066","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négyen sérültek meg a balesetben Hollandiában.","shortLead":"Négyen sérültek meg a balesetben Hollandiában.","id":"20190117_Ilyen_amikor_telibe_talal_egy_vonat_egy_kamiont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b5859c0-3532-4b87-a4fe-0d9d8e37f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4b7a11-5e92-49a6-aa33-f30304a63e3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Ilyen_amikor_telibe_talal_egy_vonat_egy_kamiont","timestamp":"2019. január. 17. 12:57","title":"Ilyen, amikor telibe talál egy vonat egy kamiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6165179-4eaa-4417-9ca7-d13e6d19086d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábban adócsalásért elítélt politikus szerint a jelenlegi olasz kormánypártot tapasztalat és hozzáértés nélküli személyek vezetik. ","shortLead":"A korábban adócsalásért elítélt politikus szerint a jelenlegi olasz kormánypártot tapasztalat és hozzáértés nélküli...","id":"20190117_Felelossegerzetbol_a_82_eves_Berlusconi_is_indul_az_EPvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6165179-4eaa-4417-9ca7-d13e6d19086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604226b2-3836-4374-8454-2a794cf174e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Felelossegerzetbol_a_82_eves_Berlusconi_is_indul_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. január. 17. 16:09","title":"\"Felelősségérzetből\" a 82 éves Berlusconi is indul az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]