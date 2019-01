Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben, nem sokkal a gyilkosság után fogták el őket.","shortLead":"Szeptemberben, nem sokkal a gyilkosság után fogták el őket.","id":"20190117_Letartoztatasban_maradnak_a_badacsonyi_boraszgyilkossag_gyanusitottjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ac2f89-6c36-4a6a-aed5-8fe736786b40","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Letartoztatasban_maradnak_a_badacsonyi_boraszgyilkossag_gyanusitottjai","timestamp":"2019. január. 17. 10:21","title":"Letartóztatásban maradnak a badacsonyi borászgyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására. Állítólag egy kétkijelzős, de nem összehajtható telefont is hoz magával.","shortLead":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására...","id":"20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07881da-ec36-43ff-8749-82f86b7dac91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","timestamp":"2019. január. 18. 11:03","title":"Különleges androidos mobil érkezik: igazi kétkijelzős telefont villanthat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db3b61-4358-47a8-a257-86178364d717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ancsin Gábor és Jamali Iman helyére is új embert hívnak be a szakvezetők.","shortLead":"Ancsin Gábor és Jamali Iman helyére is új embert hívnak be a szakvezetők.","id":"20190117_kezilabda_vb_serules_csere_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52db3b61-4358-47a8-a257-86178364d717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af692471-78ac-4774-a8fe-9366821ed62d","keywords":null,"link":"/sport/20190117_kezilabda_vb_serules_csere_magyar_valogatott","timestamp":"2019. január. 17. 10:40","title":"Kézilabda-vb: súlyosak a sérülések, cserére kényszerül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Hajnal Gabriella személyében új miniszteri biztost neveztek ki. Neve onnan lehet ismerős, hogy egyébként az iskolafenntartó Klebelsberg Központ elnöke. ","shortLead":"Hajnal Gabriella személyében új miniszteri biztost neveztek ki. Neve onnan lehet ismerős, hogy egyébként...","id":"20190118_Uj_miniszteri_biztost_neveztek_ki_az_alaptanterv_elkeszitesehez_ismeros_arc_kapta_a_feladatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc573333-c87b-4253-8630-08184a34c8a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Uj_miniszteri_biztost_neveztek_ki_az_alaptanterv_elkeszitesehez_ismeros_arc_kapta_a_feladatot","timestamp":"2019. január. 18. 08:38","title":"Új miniszteri biztost neveztek ki az alaptanterv bevezetésének előkészítésére, ismerős arc kapta a feladatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő egykori asszisztense perel, és keresetében azt állítja, hogy Mariah Carey tudtával a popsztár menedzsere többször is szexuálisan zaklatta és megalázta őt. ","shortLead":"Az énekesnő egykori asszisztense perel, és keresetében azt állítja, hogy Mariah Carey tudtával a popsztár menedzsere...","id":"20190118_Levizeltek_zaklattak_es_megalaztak__kitalalt_Mariah_Carey_asszisztense","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2423d72-c7ea-42db-b9d5-dff0a288a35f","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Levizeltek_zaklattak_es_megalaztak__kitalalt_Mariah_Carey_asszisztense","timestamp":"2019. január. 18. 10:15","title":"Levizelték, zaklatták és megalázták – perel Mariah Carey asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Farkasréti temetőben talált hangfelvételekről eddig úgy hírlett, a volt sportvezető ellen tanúskodnak, de szerinte éppen ártatlanságát támaszthatják alá.","shortLead":"A Farkasréti temetőben talált hangfelvételekről eddig úgy hírlett, a volt sportvezető ellen tanúskodnak, de szerinte...","id":"20190116_Gyarfas_az_uj_hangfelvetelekrol_Bizom_benne_hogy_vegre_tisztazodik_artatlansagom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0adc4b-77d0-41a8-a2d0-28ac343eaa78","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Gyarfas_az_uj_hangfelvetelekrol_Bizom_benne_hogy_vegre_tisztazodik_artatlansagom","timestamp":"2019. január. 16. 19:37","title":"Gyárfás az új hangfelvételekről: Bízom benne, hogy végre tisztázódik ártatlanságom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","shortLead":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","id":"20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdf1772-c5f6-4e84-b244-11becfa6616b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","timestamp":"2019. január. 16. 13:45","title":"Hamarosan léphet az MNB, nyakunkon a szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d29503-671d-424f-ab17-236697f3a2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte mágnesként vonzza most a Maine állambeli Presumpscot folyó a helyieket és a kíváncsiskodókat, ugyanis egy különleges, kör alakú jégdarab jelent meg rajta Westbrook városánál. ","shortLead":"Szinte mágnesként vonzza most a Maine állambeli Presumpscot folyó a helyieket és a kíváncsiskodókat, ugyanis...","id":"20190116_jegkorong_jegtomb_maine_presumpscot_folyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d29503-671d-424f-ab17-236697f3a2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdd7a2f-3505-428f-8eaf-a0fce52d7374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_jegkorong_jegtomb_maine_presumpscot_folyo","timestamp":"2019. január. 16. 17:03","title":"Hatalmas jégkorong alakult ki egy amerikai folyó közepén, és folyamatosan pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]