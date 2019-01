Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ápolási díj emeléséért küzdő szervezet szerint több probléma is van a kormányrendeletben előírt pontrendszerrel, ezzel állapítanák meg ugyanis, hogy ki mennyire szorul rá a folyamatos otthoni ápolásra. ","shortLead":"Az ápolási díj emeléséért küzdő szervezet szerint több probléma is van a kormányrendeletben előírt pontrendszerrel...","id":"20190118_Apolasi_dij_pontozassal_dontik_el_ki_mennyi_penzt_kaphat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beac807e-5806-4798-966b-79dba544ca25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Apolasi_dij_pontozassal_dontik_el_ki_mennyi_penzt_kaphat","timestamp":"2019. január. 18. 16:48","title":"Ápolási díj: pontozással döntik el, ki mennyi pénzt kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Se miniszterelnöki biztosi címe, se saját szervezete nincs már az évtizedeken keresztül az ország legmeghatározóbb, egyben leghírhedtebb roma politikusának, Farkas Flóriánnak. Legfeljebb az EP-választásokig úszhatja meg a számonkérést.","shortLead":"Se miniszterelnöki biztosi címe, se saját szervezete nincs már az évtizedeken keresztül az ország legmeghatározóbb...","id":"201903__farkas_florian__nyomozas__kegyvesztett__hosszu_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b72f5d8-3713-4cf4-8e08-22fc527664f4","keywords":null,"link":"/itthon/201903__farkas_florian__nyomozas__kegyvesztett__hosszu_ut","timestamp":"2019. január. 19. 07:00","title":"Farkas Flórián hosszú útja lassan elvezet a bukáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7c509a-de5f-4cb2-8ad8-91f7e3dfd1c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A BUX-ot főként az OTP húzta.","shortLead":"A BUX-ot főként az OTP húzta.","id":"20190118_Felulteljesitett_a_magyar_tozsde_uj_tortenelmi_csucson_az_OTP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b7c509a-de5f-4cb2-8ad8-91f7e3dfd1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637dc731-a688-4b42-8809-dfcdca5a6073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Felulteljesitett_a_magyar_tozsde_uj_tortenelmi_csucson_az_OTP","timestamp":"2019. január. 18. 18:20","title":"Felülteljesített a magyar tőzsde, új történelmi csúcson az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f880d38-9e62-488d-b23a-a7108a01f216","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A posztot 2015 januárja óta gyakorolja, most meghosszabbították.","shortLead":"A posztot 2015 januárja óta gyakorolja, most meghosszabbították.","id":"20190118_Kasler_dontott_a_jovoben_is_Zalan_vezetheti_a_Pesti_Magyar_Szinhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f880d38-9e62-488d-b23a-a7108a01f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f2345-2e47-41cf-8c28-10aa2ce6697f","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Kasler_dontott_a_jovoben_is_Zalan_vezetheti_a_Pesti_Magyar_Szinhazat","timestamp":"2019. január. 18. 13:07","title":"Kásler döntött, a jövőben is Zalán vezetheti a Pesti Magyar Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d45e0e5-2c99-4e66-9673-81f82ce08ac5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbban lehet honosítani a külföldről behozott motorokat.","shortLead":"Olcsóbban lehet honosítani a külföldről behozott motorokat.","id":"20190119_motorkerekpar_hasznalt_regisztracios_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d45e0e5-2c99-4e66-9673-81f82ce08ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e47ede9-534a-4951-8240-1ce712a7fdbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190119_motorkerekpar_hasznalt_regisztracios_ado","timestamp":"2019. január. 19. 08:40","title":"Kis segítséget ad az állam az eléggé halott motorkerékpár-piacnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e943e5-bef8-4e1f-8eda-669bb2a56e09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szolidaritást vállalnak mindenkivel, akit a túlóratörvény, az MTA költségelvonása,vagy a központosított kultúra-támogatás nehéz helyzetbe hoz.","shortLead":"Szolidaritást vállalnak mindenkivel, akit a túlóratörvény, az MTA költségelvonása,vagy a központosított...","id":"20190118_Irok_tomege_all_ki_a_szombaton_demonstralok_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71e943e5-bef8-4e1f-8eda-669bb2a56e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4874dd2c-691e-4bdd-b51d-19bb85585e49","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Irok_tomege_all_ki_a_szombaton_demonstralok_mellett","timestamp":"2019. január. 18. 15:07","title":"Több mint száz író áll ki a szombaton demonstrálók mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen. A szervezők az elmúlt hetek tüntetésein követelt öt pont mellett a tévémaci kiszabadítását követelték.","shortLead":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen...","id":"20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216596d3-13ae-4fdf-bc32-56b128ce0a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","timestamp":"2019. január. 19. 18:25","title":"A tévémaci kiszabadítását követelték a Momentum-közeli müncheni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bács-Kiskun megyei nyomozók őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy láncfűrésszel sebesítette meg ismerősét.","shortLead":"A Bács-Kiskun megyei nyomozók őrizetbe vették azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy láncfűrésszel sebesítette...","id":"20190120_Lancfuresszel_vagta_arcon_szomszedjat_egy_dunavecsei_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447e244b-4d70-437b-8636-dba91baaec3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Lancfuresszel_vagta_arcon_szomszedjat_egy_dunavecsei_ferfi","timestamp":"2019. január. 20. 08:29","title":"Láncfűrésszel vágta arcon szomszédját egy dunavecsei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]