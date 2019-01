Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","shortLead":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","id":"20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424a131a-9240-4219-ac64-ab0474186e53","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","timestamp":"2019. január. 18. 17:00","title":"A Fidelitas-alelnök is beszólt a köztévének a melegek gyógyításáról szóló műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kár mintegy 4 millió forint. ","shortLead":"A kár mintegy 4 millió forint. ","id":"20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8050f5fd-ff07-4029-8adc-d99782226572","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","timestamp":"2019. január. 18. 19:40","title":"Összetörték az értékes Zsolnay-szökőkutat Harkányban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec9d934-dc62-4ae7-a14b-65c4b1e599b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt már rég tudjuk, hogy Görgey Artúr (1818-1916) nem volt áruló, de milyen volt valójában? Erre a kérdésre keresi a választ a Nemzeti Múzeum új kiállítása.

","shortLead":"Azt már rég tudjuk, hogy Görgey Artúr (1818-1916) nem volt áruló, de milyen volt valójában? Erre a kérdésre keresi...","id":"20190119_Most_megtudhatja_milyen_volt_az_igazi_Gorgey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec9d934-dc62-4ae7-a14b-65c4b1e599b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80baa1-9f53-4e02-aee9-afceaf290b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Most_megtudhatja_milyen_volt_az_igazi_Gorgey","timestamp":"2019. január. 19. 16:59","title":"Most megtudhatja, milyen volt az igazi Görgey!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1982-es horrorfilm, a Creepshow - A rémmesék könyve alapján készül el az újabb Stephen King-sorozat. A Walking Dead rendezőjére bízták a vérfagyasztást. ","shortLead":"Az 1982-es horrorfilm, a Creepshow - A rémmesék könyve alapján készül el az újabb Stephen King-sorozat. A Walking Dead...","id":"20190119_Stephen_King_remmeseibol_keszul_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4301668-0c40-4946-84a8-7434c14742f7","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Stephen_King_remmeseibol_keszul_sorozat","timestamp":"2019. január. 19. 10:58","title":"Stephen King rémmeséiből készül sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél egyelőre 300 óra túlóra rendelhető el egy évben, ezt nem akarják még 400-ra emelni. ","shortLead":"A cégnél egyelőre 300 óra túlóra rendelhető el egy évben, ezt nem akarják még 400-ra emelni. ","id":"20190118_Egyelore_az_allami_MVM_sem_alkalmazza_a_tuloratorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf5312a-90be-41aa-9016-efcd20ed8e00","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Egyelore_az_allami_MVM_sem_alkalmazza_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. január. 18. 16:58","title":"Egyelőre az állami MVM sem alkalmazza a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen. A szervezők az elmúlt hetek tüntetésein követelt öt pont mellett a tévémaci kiszabadítását követelték.","shortLead":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen...","id":"20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216596d3-13ae-4fdf-bc32-56b128ce0a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","timestamp":"2019. január. 19. 18:25","title":"A tévémaci kiszabadítását követelték a Momentum-közeli müncheni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10b57a8-82f8-47e2-a429-3eb24c9a4deb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két napja megjelent a kormány társadalmi célú hirdetése az RTL Magyarország csatornáin is. A kormánnyal szemben kritikus kereskedelmi tévé Marketing- és Kommunikációs Igazgatósága szerint ebben nincsen semmi meglepő.","shortLead":"Két napja megjelent a kormány társadalmi célú hirdetése az RTL Magyarország csatornáin is. A kormánnyal szemben...","id":"20190119_Az_RTL_szerint_rendben_van_ha_feluletet_adnak_a_kormany_hirdetesenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c10b57a8-82f8-47e2-a429-3eb24c9a4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c0014e-6566-4693-90e3-cedc1dbeae8a","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Az_RTL_szerint_rendben_van_ha_feluletet_adnak_a_kormany_hirdetesenek","timestamp":"2019. január. 19. 10:37","title":"Már az RTL csatornáin is \"jobban teljesít\" Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee92091d-263c-4a0d-bd2b-c2b8807b64d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomlassítással bénították volna meg az országot a túlóratörvény elleni tiltakozásul, Budapesten és több vidéki városban is tüntettek ma. A fővárosban négy helyszínről vonultak a tüntetők a Várkert Bazárhoz, majd néhányan a Lánchídhoz mentek, ott némi szembenállás után a rendőrök egyesével vitték el azokat, akik nem hagyták el az úttestet. A Lánchídról hat embert állítottak elő, egyikük kiszabadításáért 50 ember az V. kerületi rendőrkapitányság elé vonult. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Forgalomlassítással bénították volna meg az országot a túlóratörvény elleni tiltakozásul, Budapesten és több vidéki...","id":"20190119_Blokad_ala_vonnak_az_orszagot__tuntetes_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee92091d-263c-4a0d-bd2b-c2b8807b64d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee9e289-d1aa-45fe-9ba0-43377430109d","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Blokad_ala_vonnak_az_orszagot__tuntetes_percrol_percre","timestamp":"2019. január. 19. 12:03","title":"Az V. kerületi kapitányság előtt ért véget a tüntetés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]