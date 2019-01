Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legtöbb embert foglalkoztató állami vállalat sem vezeti be az új változásokat.","shortLead":"Az egyik legtöbb embert foglalkoztató állami vállalat sem vezeti be az új változásokat.","id":"20190121_A_MAV_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b951f97-3498-424f-b775-58b4b6501855","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_A_MAV_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. január. 21. 14:35","title":"A MÁV is nemet mondott a túlóratörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek, a vasúttársaság pedig nem szeretné, ha tovább csökkenne a létszám.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek...","id":"20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988edeee-3afc-43c0-9caa-bb278062809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","timestamp":"2019. január. 22. 08:40","title":"Népszava: Túlhajszolt dolgozói miatt nem kér a túlóratörvényből a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292e77d1-9e10-476c-b792-064d59ad4430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két hete keresik.","shortLead":"Két hete keresik.","id":"20190122_Eltunt_Moldovan_Katalin_a_Kivegzes_cimu_film_foszereploje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=292e77d1-9e10-476c-b792-064d59ad4430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e221e61-a644-4578-97f2-3e270267f206","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Eltunt_Moldovan_Katalin_a_Kivegzes_cimu_film_foszereploje","timestamp":"2019. január. 22. 08:58","title":"Eltűnt Moldován Katalin, a Kivégzés című film főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél egymilliárd forinttal drágább lesz.","shortLead":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél...","id":"20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b1c3a-a862-4ee6-a223-3ae10d5da9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","timestamp":"2019. január. 22. 11:12","title":"Több mint kétszeresére drágult a Vasas-stadion építésének második üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7f33d9-0f8f-4a21-8cde-7d884da15426","c_author":"Dubrovszki Dániel","category":"elet","description":"Az elmúlt években legalább hét, nagy nyilvánosságot kapó amerikai tömeggyilkosság történt, ahol az elkövető lazábban vagy szorosabban kötődött az incelnek nevezett szubkultúrához. E mögött ugyanis meglepően kiterjedt, bizarr és aktuális, a frusztrált fiatal férfiak ezreit csábító világértelmezés húzódik meg. ","shortLead":"Az elmúlt években legalább hét, nagy nyilvánosságot kapó amerikai tömeggyilkosság történt, ahol az elkövető lazábban...","id":"20190120_A_kopaszodas_vagy_a_csuklomeretem_miatt_nem_kellek_a_noknek_Az_incel_szubkultura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce7f33d9-0f8f-4a21-8cde-7d884da15426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd9160a-b55b-43db-a972-0fa992705e53","keywords":null,"link":"/elet/20190120_A_kopaszodas_vagy_a_csuklomeretem_miatt_nem_kellek_a_noknek_Az_incel_szubkultura","timestamp":"2019. január. 20. 21:00","title":"A kopaszodás vagy a csuklóméretem miatt nem kellek a nőknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1eb233-a066-4447-953e-5e02ab083ee3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Notre Dame katolikus egyetem indianai kampuszán letakarják az Amerika felfedezőjét ábrázoló falfestményeket, mert azok a rektor szerint az európai felfedezők előtti alávetett helyzetben ábrázolják Amerika indián őslakosait.","shortLead":"A Notre Dame katolikus egyetem indianai kampuszán letakarják az Amerika felfedezőjét ábrázoló falfestményeket, mert...","id":"20190122_Egy_amerikai_katolikus_egyetem_letakarja_a_Kolumbuszt_abrazolo_falfestmenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee1eb233-a066-4447-953e-5e02ab083ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc2401c-6068-4bec-a45d-ab774ce99c85","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Egy_amerikai_katolikus_egyetem_letakarja_a_Kolumbuszt_abrazolo_falfestmenyeket","timestamp":"2019. január. 22. 10:47","title":"Egy amerikai katolikus egyetem letakarja a Kolumbuszt ábrázoló falfestményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja, összességében nem is olyan rossz a cég számára ez az elképzelés.","shortLead":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja...","id":"20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d2df-fc65-4846-9dd7-36c7293a8605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","timestamp":"2019. január. 21. 16:03","title":"Előfizetők millióit bukhatja a Netflix, ennek ellenére jól kalkulált az áremeléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","shortLead":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","id":"20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf206de-edd8-462a-9993-c28e0870c228","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 20:54","title":"Svarci és Stallone is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]