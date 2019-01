Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","shortLead":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","id":"20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd52c28-fadf-4c49-aaac-d2c3fee3deb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","timestamp":"2019. január. 28. 09:21","title":"Útlezárást, flashmobot tervez az M10 mihamarabbi megépüléséért küzdő civil csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40da045f-a6c4-4b35-b62c-2aa13103439c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sikeres diszlexiásokról megjelent könyv apropóján írta le olykor drámai iskoláskori emlékeit Dragomán György a Facebook oldalán. Az írót gyerekkorában sokan gúnyolták, visszatekintve mégis szerencsésnek érzi magát: legtöbben azok közül, akik megkeseríthették volna az életét, gúnyt űzhettek volna \"esendő gyengeségeiből\", emberséggel, bizalommal és szeretettel fordultak felé, így lehetett, aki lett. ","shortLead":"A sikeres diszlexiásokról megjelent könyv apropóján írta le olykor drámai iskoláskori emlékeit Dragomán György...","id":"20190129_Dragoman_Gyorgy_diszlexiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40da045f-a6c4-4b35-b62c-2aa13103439c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8414b1-61aa-4f1c-8eca-4eb94c7f429f","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Dragoman_Gyorgy_diszlexiaja","timestamp":"2019. január. 29. 10:20","title":"Dragomán György vallomása a diszlexiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cab076c-34b4-4ebb-9ff6-726589199cc5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényesen győzött Dánia a félig hazai rendezésű kézilabda-vb-n, ezzel először lett világbajnok.","shortLead":"Fölényesen győzött Dánia a félig hazai rendezésű kézilabda-vb-n, ezzel először lett világbajnok.","id":"20190127_Dania_nyerte_a_kezilabdavbt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cab076c-34b4-4ebb-9ff6-726589199cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05107ca0-eac0-4c7f-88a4-02b0adf54a9e","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Dania_nyerte_a_kezilabdavbt","timestamp":"2019. január. 27. 19:19","title":"Dánia nyerte a kézilabda-vb-t!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt a folyamatosan hulló csapadék komoly kihívás elé állítja a közlekedést, vezessenek óvatosan! Cikkünket a friss eseményekkel bővítjük!","shortLead":"Hétfő délelőtt a folyamatosan hulló csapadék komoly kihívás elé állítja a közlekedést, vezessenek óvatosan! Cikkünket...","id":"20190128_Hoesesonos_eso__kamionok_autok_csuszkalnak_arokba_alakul_a_kaosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0312fa34-2650-42f7-9bd6-216cc2db3c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Hoesesonos_eso__kamionok_autok_csuszkalnak_arokba_alakul_a_kaosz","timestamp":"2019. január. 28. 10:46","title":"Hóesés, ónos eső – kamionok, autók csúszkálnak árokba, alakul a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa négyzetméterenként.","shortLead":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa...","id":"20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357418e7-280a-4593-abfb-e8812914e99c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","timestamp":"2019. január. 28. 12:29","title":"800 forintos négyzetméteráron kínálja a bérlakásokat a XIII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot – derült ki a Népszava interjújából. Az MTVA-ban járó képviselők pedig nem rendeltetészerűen éltek a mentelmi jogukkal. ","shortLead":"Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot –...","id":"20190128_Sajatos_mozzanat_volt_a_tuloratorveny_parlamenti_elfogadasa_Trocsanyi_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe3b1ce-346a-4a25-b47b-3f6bbf98f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Sajatos_mozzanat_volt_a_tuloratorveny_parlamenti_elfogadasa_Trocsanyi_szerint","timestamp":"2019. január. 28. 08:03","title":"Sajátos mozzanat volt a túlóratörvény parlamenti elfogadása Trócsányi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a DK, milyen állítások miatt kellett helyreigazítást közölnie a kormánymédiának.","shortLead":"Közzétette a DK, milyen állítások miatt kellett helyreigazítást közölnie a kormánymédiának.","id":"20190128_A_DK_sorra_nyeri_a_helyreigazitasi_pereket_a_kormanymedia_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d23c56f-4c1c-4757-ac29-425345863466","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_A_DK_sorra_nyeri_a_helyreigazitasi_pereket_a_kormanymedia_ellen","timestamp":"2019. január. 28. 14:03","title":"A DK sorra nyeri a helyreigazítási pereket a kormánymédia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","shortLead":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","id":"20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c96203-4183-4fb0-b6eb-3128ef1a5454","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","timestamp":"2019. január. 28. 09:57","title":"1200 kiló fehérrépát loptak a makói sorozat-zöldségtolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]