[{"available":true,"c_guid":"a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig – derítette ki a HVG.","shortLead":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig –...","id":"20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cddb6cf-45f8-48c8-b7cf-9a5171788b66","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","timestamp":"2019. január. 30. 13:01","title":"250 millióba került, hogy a kormány tagjai kényelmesen üthetik el az időt repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7186e5a-95a7-4416-84b0-9b3d0a7e06f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csizi Péter kikapott április 8-án, a szociálpolitikus végzettségű politikus ma bruttó négymillió forintot keres állami cégek vezetőjeként.","shortLead":"Csizi Péter kikapott április 8-án, a szociálpolitikus végzettségű politikus ma bruttó négymillió forintot keres állami...","id":"20190129_Ujabb_vesztes_kepviselojeloltjenek_talalt_helyet_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7186e5a-95a7-4416-84b0-9b3d0a7e06f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e9851f-8e38-44b9-bd03-42d95b7ff30e","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Ujabb_vesztes_kepviselojeloltjenek_talalt_helyet_a_Fidesz","timestamp":"2019. január. 29. 14:08","title":"Újabb vesztes képviselőjelöltjének talált helyet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem tartja meg eredetileg keddre tervezett évértékelőjét - erősítette meg a CNN hírtelevíziónak Nancy Pelosi demokrata párti házelnök egyik, neve elhallgatását kérő munkatársa.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem tartja meg eredetileg keddre tervezett évértékelőjét - erősítette meg a CNN...","id":"20190128_Donald_Trump_evertekelo_halasztas_reszleges_kormanyzati_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe4cc39-32da-4433-bbfd-422d9525696c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Donald_Trump_evertekelo_halasztas_reszleges_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 28. 21:21","title":"Donald Trump elhalasztotta keddre tervezett évértékelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A visszavonulását bejelentő teniszező fájdalmait csökkenti a tervek szerint az újabb beavatkozás.","shortLead":"A visszavonulását bejelentő teniszező fájdalmait csökkenti a tervek szerint az újabb beavatkozás.","id":"20190129_Ujra_megmutottek_Andy_Murrayt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8bcb3-6df4-4732-b7ea-f131faa3f0ca","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Ujra_megmutottek_Andy_Murrayt","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"Újra megműtötték Andy Murray-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új trend körvonalazódik idén: olyan okostelefonok érkeznek, amelyek olyan, eddig elhagyhatatlannak tartott jellemzőktől szabadulnak meg, mint a SIM-tálcák, az USB portok, a hangszórók vagy a gombok. A Vivo egy koncepcióval mutatja, milyen készülékkel állna be a fősodrásba.","shortLead":"Új trend körvonalazódik idén: olyan okostelefonok érkeznek, amelyek olyan, eddig elhagyhatatlannak tartott jellemzőktől...","id":"20190128_vivo_apex_2019_gombok_es_nyilasok_nelkuli_koncepciotelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de985f7b-b4fb-4416-b92c-62046520e346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vivo_apex_2019_gombok_es_nyilasok_nelkuli_koncepciotelefon","timestamp":"2019. január. 28. 15:03","title":"De hol vannak a gombok róla? A Vivo idén is megmutatott egy érdekes telefonkoncepciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és környezete. A gond nagyobbik része, hogy ehhez válaszolni sem kell a hívásra. Az Apple ideiglenesen kikapcsolta a csevegő problémás funkcióját. ","shortLead":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és...","id":"20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957be11e-f3c9-4075-9509-fc082ebf3483","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","timestamp":"2019. január. 29. 07:03","title":"Súlyos hiba van az Apple rendszerében, hallgatózni és kukkolni is lehet a FaceTime-on át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kislány történetével visszaélve magyar álhíroldalak hazugságokat terjesztenek róla, komoly veszélybe sodorva ezzel a gyermek életét meghosszabbító terápia költségének összegyűjtését.","shortLead":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés...","id":"20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e66ef07-0683-4c9d-aaa2-a3d833829f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","timestamp":"2019. január. 30. 08:03","title":"Magyar álhíroldalak miatt került veszélybe az izomsorvadásos Noémi gyógyulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","shortLead":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","id":"20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069dfb2-a8f9-4bc6-9fae-a45632e56b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 09:11","title":"Uniós támogatásokra hivatkozva csalt ki 120 millió forintot egy szegedi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]