[{"available":true,"c_guid":"87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.","id":"20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87c460fd-8927-49c1-a97b-0058e479372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538125c7-01d1-4a3d-b032-9d3216725dfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Olcsobb_lesz_a_harkanyi_furdo_felujitasa_kemeny_ezer_forinttal","timestamp":"2019. január. 29. 13:15","title":"Olcsóbb lesz a harkányi fürdő felújítása, kemény ezer forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","shortLead":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","id":"20190129_autos_video_hotakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6e541-a316-433d-91b1-7c829d830cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_autos_video_hotakaritas","timestamp":"2019. január. 30. 04:08","title":"Utál havat takarítani a kocsijáról? Mit szóljon, akinek 7000 autója van? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők két hete elutasították a Brexit feltételeiről szóló megállapodás-tervezetet. A képviselők elvben elutasították a megállapodás nélküli kilépést, de nem is akarják elhalasztani azt. Döntöttek arról is, hogy alternatív megoldást kell találni a vitatott backstop-mechanizmus helyettesítésére az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére.","shortLead":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők...","id":"20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ce5d2-42b6-4e11-b247-d236fee7fe10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","timestamp":"2019. január. 29. 21:44","title":"Brit parlament: nem halasztják el a Brexitet, alternatív megoldást keresnek a backstopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","shortLead":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","id":"20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b547815-61c1-41bf-adfc-375b0802a729","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","timestamp":"2019. január. 29. 15:27","title":"Újra próbálkoztak a nemzetközi telefonos csalással, a Telenor letiltotta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a13dd1-2234-4970-9f99-6735a72258d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig Debrecenben és Szegeden állítottak ideiglenesen óriáskereket.","shortLead":"Eddig Debrecenben és Szegeden állítottak ideiglenesen óriáskereket.","id":"20190129_Duborog_az_oriaskerekbiznisz_Hajduszoboszlon_is_lesz_egy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a13dd1-2234-4970-9f99-6735a72258d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6363e6-b28e-4fe1-b246-746b63ebc0c9","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Duborog_az_oriaskerekbiznisz_Hajduszoboszlon_is_lesz_egy","timestamp":"2019. január. 29. 13:36","title":"Dübörög az óriáskerék-biznisz: Hajdúszoboszlón is lesz egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és környezete. A gond nagyobbik része, hogy ehhez válaszolni sem kell a hívásra. Az Apple ideiglenesen kikapcsolta a csevegő problémás funkcióját. ","shortLead":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és...","id":"20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957be11e-f3c9-4075-9509-fc082ebf3483","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","timestamp":"2019. január. 29. 07:03","title":"Súlyos hiba van az Apple rendszerében, hallgatózni és kukkolni is lehet a FaceTime-on át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicolás Maduro venezuelai elnök közölte, kész tárgyalni a politikai válság megoldásáról az ellenzékkel és a külföldi közvetítőkkel, ám hozzátette, arról nem lehet szó, hogy előre hozzák a 2025-ben esedékes elnökválasztást. A hatodik éve hatalom lévő államfő nyilatkozata váltást jelez, eddig külföldi báboknak nevezte az ellenzékieket és börtönnel fenyegette őket.","shortLead":"Nicolás Maduro venezuelai elnök közölte, kész tárgyalni a politikai válság megoldásáról az ellenzékkel és a külföldi...","id":"20190130_Maduro_enged_s_kesz_targyalni_az_ellenzekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04101451-39db-408e-8a16-43110d866efc","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Maduro_enged_s_kesz_targyalni_az_ellenzekkel","timestamp":"2019. január. 30. 11:10","title":"Maduro enged, s kész tárgyalni az ellenzékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a9a00f-9bcb-4b9e-964d-8fb330fdba11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tilosban parkoló személyautóknak csak a színe tér el egymástól, a gyártó és a kategória ugyanaz.","shortLead":"A tilosban parkoló személyautóknak csak a színe tér el egymástól, a gyártó és a kategória ugyanaz.","id":"20190129_a_nap_fotoja_fekete_es_feher_bmw_divatterepjarok_parosban_tilos_budapesti_parkolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a9a00f-9bcb-4b9e-964d-8fb330fdba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fd74af-56db-432f-b84e-d840e79abede","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_a_nap_fotoja_fekete_es_feher_bmw_divatterepjarok_parosban_tilos_budapesti_parkolasa","timestamp":"2019. január. 29. 06:41","title":"A nap fotója: fekete és fehér BMW divatterepjárók párosban tilos budapesti parkolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]