[{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de északnyugaton eleinte szakadozott lesz a felhőzet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de északnyugaton eleinte szakadozott lesz a felhőzet az Országos...","id":"20190130_borus_nap_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bb3f4e-ef55-415b-8e83-c353f55e2923","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_borus_nap_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 30. 05:18","title":"Borús nap vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el a felhasználó elől a kijelző kameralyukát.","shortLead":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el...","id":"20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e50fb6-60ee-45e4-9b44-10f9f92e5ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","timestamp":"2019. január. 29. 09:03","title":"Érdekes telefonképernyővel jönne ki az Oppo, egy ikonba csomagolnák a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai igazságügyi minisztérium banki csalás, kereskedelmi titkok ellopása és hatósági félrevezetése miatt két ügyben is vádat emelt a Huawei kínai telekommunikációs óriáscég és pénzügyi igazgatója, a Washington kérésére Kanadában letartóztatott Meng Van-csou ellen. Az Egyesült Államok által eredetileg felvetett, hosszú hónapok óta hangoztatott felvetéssel, a felhasználók utáni kémkedéssel kapcsolatban ezúttal sem állt elő semmivel az amerikai kormányzat.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi minisztérium banki csalás, kereskedelmi titkok ellopása és hatósági félrevezetése miatt két...","id":"20190129_huawei_vademeles_meng_van_csou_vadpontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98d9670-dc60-46fb-93db-ee614c8b65a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_huawei_vademeles_meng_van_csou_vadpontok","timestamp":"2019. január. 29. 05:03","title":"Bemondta az USA a Huawei elleni vádpontokat, de feltűnően hiányzik valami a listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f9c50d-a439-4b63-8f64-c89dac48ac96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Régóta izgatja már a paleontológusokat és a tudományt a kérdés, hogy az egykor tollas dinoszauruszok vajon miért nem tudtak repülni. Most úgy tűnik, sikerült megtalálni rá a választ.","shortLead":"Régóta izgatja már a paleontológusokat és a tudományt a kérdés, hogy az egykor tollas dinoszauruszok vajon miért nem...","id":"20190129_Kiderult_miert_nem_tudtak_repulni_az_elso_tollas_dinok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8f9c50d-a439-4b63-8f64-c89dac48ac96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394edc4-17f0-47e3-8ddc-1f267f2218fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_Kiderult_miert_nem_tudtak_repulni_az_elso_tollas_dinok","timestamp":"2019. január. 29. 18:30","title":"Kiderült, miért nem tudtak repülni az első tollas dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da99d06-5bd5-4570-9ac4-bf933fb73948","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Válasz Online ír arról, hogyan találtak egymásra.","shortLead":"A Válasz Online ír arról, hogyan találtak egymásra.","id":"20190129_Ellensegbol_szovetseges_igy_talalt_egymasra_a_Fidesz_es_a_Strabag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2da99d06-5bd5-4570-9ac4-bf933fb73948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcf4986-0576-4d56-a96c-5d81425f2130","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Ellensegbol_szovetseges_igy_talalt_egymasra_a_Fidesz_es_a_Strabag","timestamp":"2019. január. 29. 15:22","title":"Ellenségből szövetséges: így talált egymásra a Fidesz és a Strabag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pusztán megelőző jelleggel, kézzelfogható kényszerítő körülmény, ténylegesen meglévő biztonsági kockázat nélküli bilincselés jogsértő – mondta ki egy ügyben a bíróság. ","shortLead":"A pusztán megelőző jelleggel, kézzelfogható kényszerítő körülmény, ténylegesen meglévő biztonsági kockázat nélküli...","id":"20190129_Kimondta_a_birosag_nem_lehet_csak_ugy_megbilincselni_a_letartoztatottakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9ae06-4442-4908-ac64-a221d861e752","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kimondta_a_birosag_nem_lehet_csak_ugy_megbilincselni_a_letartoztatottakat","timestamp":"2019. január. 29. 15:06","title":"Kimondta a bíróság: nem lehet csak úgy megbilincselni a letartóztatottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","shortLead":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","id":"20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61753c74-2421-48a2-83dc-e2c570ca746c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","timestamp":"2019. január. 29. 14:29","title":"Hajós András: \"Most le lehet győzni Tarlóst és a mögötte terpeszkedő NER-konglomerátumot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade4611e-1da5-4d9e-a012-a74bb454fe1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-s laboratóriumok is kimutatták már 20 esetben, hogy ugyanazok a termékek ugyanazzal a cimkével más összetevőket tartalmaznak attól függően, melyik piacra mennek.","shortLead":"Az EU-s laboratóriumok is kimutatták már 20 esetben, hogy ugyanazok a termékek ugyanazzal a cimkével más összetevőket...","id":"20190130_Az_EU_is_ugy_latja_mas_minosegu_elelmiszert_kapnak_bizonyos_tagallamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade4611e-1da5-4d9e-a012-a74bb454fe1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a002619-6b11-4cb2-81de-7b7c2b06f36d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Az_EU_is_ugy_latja_mas_minosegu_elelmiszert_kapnak_bizonyos_tagallamok","timestamp":"2019. január. 30. 14:33","title":"Az EU is úgy látja, más minőségű élelmiszert kapnak bizonyos tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]