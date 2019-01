Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nemzet valódi erejét az mutatja, hogy mennyire figyel oda ifjúságára, minden nemzet jövőjét az ifjúság alapozza meg, az ifjúságtól függ – mondta Kásler Miklós Edelényben kedden.","shortLead":"Egy nemzet valódi erejét az mutatja, hogy mennyire figyel oda ifjúságára, minden nemzet jövőjét az ifjúság alapozza...","id":"20190129_Kasler_A_magyarsag_kulturaja_akkor_teljesedett_ki_amikor_talalkozott_a_keresztenyseggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccac7fc-a310-4ae2-bbd4-fb2dd1db4ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kasler_A_magyarsag_kulturaja_akkor_teljesedett_ki_amikor_talalkozott_a_keresztenyseggel","timestamp":"2019. január. 29. 16:23","title":"Kásler: A magyarság kultúrája akkor teljesedett ki, amikor találkozott a kereszténységgel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények elültetése.","shortLead":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények...","id":"20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10122100-80ee-469f-8c5e-9790d0ff04f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","timestamp":"2019. január. 30. 17:03","title":"Kedveli a növényeket? Mutatunk egy remek játékot, de vigyázzon, függővé teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kislány történetével visszaélve magyar álhíroldalak hazugságokat terjesztenek róla, komoly veszélybe sodorva ezzel a gyermek életét meghosszabbító terápia költségének összegyűjtését.","shortLead":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés...","id":"20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e66ef07-0683-4c9d-aaa2-a3d833829f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","timestamp":"2019. január. 30. 08:03","title":"Magyar álhíroldalak miatt került veszélybe az izomsorvadásos Noémi gyógyulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig csak az önkormányzatok adhattak-vehettek egymás között hajós részvényeket, az állam most azt szeretné, ha ezentúl bárki bevásárolhatná magát a cégbe.","shortLead":"Eddig csak az önkormányzatok adhattak-vehettek egymás között hajós részvényeket, az állam most azt szeretné, ha ezentúl...","id":"20190129_A_siofoki_polgarmester_nekiment_a_balatoni_hajozas_allamositasi_tervenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19c7965-9f3a-4aec-83bd-f4552fc52d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7712b296-bf31-4ddb-89cf-b16308165904","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_siofoki_polgarmester_nekiment_a_balatoni_hajozas_allamositasi_tervenek","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"A siófoki polgármester nekiment a balatoni hajózás államosítási tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták, a készülékek után ugyanis kisebb az érdeklődés a vártnál. Most úgy tűnik, meglépik azt, amit már rég meg kellett volna: csökkentik az iPhone-ok árát.","shortLead":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták...","id":"20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2778b07-fcd7-4393-80ea-427d42ae8650","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","timestamp":"2019. január. 30. 15:03","title":"Az Apple rájött, hogy túl drága az iPhone, Magyarországon is csökkenthetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec","c_author":"Gerő András","category":"velemeny","description":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","shortLead":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","id":"20190130_Schein_kontra_Schein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37f6e8f-8777-449b-b0ef-f45f93046fc9","keywords":null,"link":"/velemeny/20190130_Schein_kontra_Schein","timestamp":"2019. január. 30. 12:28","title":"Schein kontra Schein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca6d4d6-c369-48d4-9599-95b0458fe859","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Új showműsorok, saját gyártású krimisorozat, dokusorozat a külföldre költöző magyarokról – ezekkel várja a nézőket az RTL Klub 2019 tavaszán. Folytatódik A mi kis falunk, megújul a Barátok közt és új csatornán lesz látható az Éjjel-Nappal Budapest is.","shortLead":"Új showműsorok, saját gyártású krimisorozat, dokusorozat a külföldre költöző magyarokról – ezekkel várja a nézőket...","id":"20190130_Nagy_titokban_kovette_a_kivandorlo_magyarokat_az_RTL_Klub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca6d4d6-c369-48d4-9599-95b0458fe859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5b64c2-9fd8-4d8a-a319-bac68a952296","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Nagy_titokban_kovette_a_kivandorlo_magyarokat_az_RTL_Klub","timestamp":"2019. január. 30. 14:28","title":"Nagy titokban követte a kivándorló magyarokat az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra számíthat.","shortLead":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra...","id":"20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca31f8a-467d-465d-ba17-773e3bc94fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","timestamp":"2019. január. 31. 08:21","title":"Fontos határidőnap a mai az autósoknak, lejárnak a tavalyi e-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]