Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi történik, ha két nagyformátumú alkotó útjai keresztezik egymást? Ascher Tamás megrendezte első bábdarabját a Budapest Bábszínházban, és mindjárt a fantasy kortárs mestere, Neil Gaiman regényéhez nyúlt.","shortLead":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi...","id":"20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13db9f7f-1594-498f-bd5f-b7c3ec5df435","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","timestamp":"2019. január. 30. 17:17","title":"Ascher Tamás a horrorral kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sebesültek között van egy rendőr is, a férfi indítéka ismeretlen. Későbbi hírek szerint az egyik sérült meghalt.","shortLead":"A sebesültek között van egy rendőr is, a férfi indítéka ismeretlen. Későbbi hírek szerint az egyik sérült meghalt.","id":"20190130_Jarokelokre_lott_egy_idos_ferfi_Korzikan_legalabb_heten_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ebab95-6d8b-425e-b6ab-c42b1a0e9430","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Jarokelokre_lott_egy_idos_ferfi_Korzikan_legalabb_heten_megserultek","timestamp":"2019. január. 30. 18:25","title":"Járókelőkre lőtt egy idős férfi Korzikán, legalább egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","shortLead":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","id":"20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d79f44-bf8b-47cb-bdbd-4d4f8479c766","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 31. 15:39","title":"15 fok is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d2ff52-5ed0-44ae-a3b9-69e46b7a04eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Péter szerint jó szándékú embereket csapnak be.","shortLead":"Harrach Péter szerint jó szándékú embereket csapnak be.","id":"20190130_A_KDNP_azt_szeretne_lepjenek_fel_kemenyebben_a_csalo_josokkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d2ff52-5ed0-44ae-a3b9-69e46b7a04eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1584a360-75f5-4ddb-8ae5-768f26637496","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_KDNP_azt_szeretne_lepjenek_fel_kemenyebben_a_csalo_josokkal_szemben","timestamp":"2019. január. 30. 19:18","title":"A KDNP azt szeretné, lépjenek fel keményebben a csaló jósokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesés Budapesten.","shortLead":"Véletlen egybeesés Budapesten.","id":"20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb707666-cea0-4996-afcd-acd9fe91da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","timestamp":"2019. január. 31. 09:23","title":"Újpesten tüntet az ellenzék, a fideszes önkormányzat zenés korcsolyázást szervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferencvárosi Torna Club elnöke nem panaszkodhat: megtakarítása nőtt.","shortLead":"A Ferencvárosi Torna Club elnöke nem panaszkodhat: megtakarítása nőtt.","id":"20190201_Kubatov_vagyonnyilatkozata_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9bfadf-076f-41a7-8bf2-cd596c11d7e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Kubatov_vagyonnyilatkozata_","timestamp":"2019. február. 01. 01:46","title":"Csaknem 7 millió forint készpénz van Kubatov Gábornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miközben Czeglédy Csaba ellen még mindig nem emeltek vádat, újabb lépéséhez érkezett az a büntetőügy, amit ő maga kezdeményezett az ellene eljáró ügyész ellen: több bíróságot is kizártak az elfogultság lehetősége miatt az eljárásból – tudta meg a hvg.hu a házi őrizetben lévő baloldali politikus védelmétől. A törvény alapján ugyanis nem várható el a pártatlan ítélkezés így, hogy egy olyan ügyész kerül a pótmagánvád miatt a vádlottak padjára, aki ezeken a bíróságokon is dolgozik.","shortLead":"Miközben Czeglédy Csaba ellen még mindig nem emeltek vádat, újabb lépéséhez érkezett az a büntetőügy, amit ő maga...","id":"20190131_Birosag_ele_viszi_Czegledy_az_ellene_eljaro_ugyeszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b77cd3-cdec-49ae-a977-8be911fd387b","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Birosag_ele_viszi_Czegledy_az_ellene_eljaro_ugyeszt","timestamp":"2019. január. 31. 11:28","title":"Czeglédy megvádolta az ellene eljáró ügyészt, több bíróság passzolta az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények elültetése.","shortLead":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények...","id":"20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10122100-80ee-469f-8c5e-9790d0ff04f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","timestamp":"2019. január. 30. 17:03","title":"Kedveli a növényeket? Mutatunk egy remek játékot, de vigyázzon, függővé teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]